رحمة أحمد: محمد هنيدي بيضحكني.. وكان حلم حياتي اشتغل معاه

أكدت الفنانة رحمة أحمد، أن العمل مع الفنان محمد هنيدي كان حلم حياتها، مشيرة إلى إعجابها بخفة دم هنيدي وطريقته في التعامل على خشبة المسرح، قائلة: "اشتغلت معاه حبيب قلبي، سواء في فيلم "نبيل الجميل" أو مسرحية "تاجر السعادة"، أنا بحب محمد هنيدي لما بيفتح بقه، مجرد ما بيعمل كده بيضحكني".

وشددت رحمة أحمد، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، على أنه من أحلامها أن تشارك في عمل معه، مضيفة: "فعلاً ربنا حققلي الحلم واشتغلت معاه، وده حاجة مش هينة خالص، أنا بحب أتكلم عن نفسي غالبًا، وكل وقت في رحلة الفنان ليه شكل معين أو حاجة معينة".

وعن تجربتها مع أحمد حلمي، قالت: "اشتغلت كمان مع أحمد حلمي، وبرضه في ورق ممكن يظلم الممثل، ظروف الإنتاج والمخرج لهم دور كبير، لكن الفنان يظل عنصر مهم في نجاح أي مشروع"، مؤكدة أنه رغم نجوميته إلا هنيدي لا يفرض طريقة معينة على الممثلين.

وتابعت: "في أخر عمل لي مع هنيدي، المخرج هو اللي كان يوجهنا، هنيدي ممكن يقترح، لكن ما كانش بيقول لي بالضبط أعمل كده، كممثلة، ممكن أروح للمخرج وأقول أنا عايزة أعمل حاجة بطريقة وشكل ما، وده شيء طبيعي لكل الممثلين".