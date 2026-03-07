قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو موسى: إيران غير مستعدة للاستسلام كما طالب ترامب
موسكو: لم نجبر الطلاب الصينيين في روسيا على الخدمة في الجيش
موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر وعدد أيام الإجازة المتوقعة
موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟
رئيس إسرائيل: جميع الخيارات مطروحة بشأن العفو عن نتنياهو وفق القانون
7 قتلى وجرى في استهداف جوي إسرائيلي لفرق الإسعاف جنوب لبنان
الاحتلال لا يعرف عنها شيئا.. الجامع الأزهر يوضح أخلاق الحرب في الإسلام
الأكبر منذ بدء الحرب .. أصوات انفجارات قوية بخليج حيفا في رشقة صاروخية من حزب الله
بوست صادم .. مي عمر ترد على منشور شماتة في وفاة والدها
حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة
أخطأت تقدير قدرات إيران.. عراقجي يحذر ترامب من عواقب المغامرة العسكرية
قائد الجيش اللبناني: اعتداءات إسرائيل تعرقل تنفيذ خطة الجيش
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

غدا.. محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في قضية سب بلوجر شهيرة

مسلم وزوجته
مسلم وزوجته
مصطفي رجب

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدا جلسة محاكمة زوجة مسلم مطرب المهرجانات الشعبية في اتهامها بسب البلوجر  أروى قاسم.

وأعلنت يارا تامر زوجة مسلم مطرب المهرجانات الشعبية، اتخاذها الإجراءات القانونية ضد البلوجر أروى قاسم بتهمة السب والقذف. 

ونشرت يارا زوجة مسلم استوري عبر إنستجرام،وكتبت: “أنا نازلة أنا وزوجي مسلم نعمل محضر فيها، وجوزي هيطلع يعرفها مقامها عشان تبقى تتكلم عن ستها، وأنا لم أتعاطى المخدرات كما أدعت أروى قاسم، الصور اللي تقصدها كنت مريضة وفي المستشفى”.

وعلقت على تصريحات أروى قاسم، بأنها تزوجت 7 مرات من قبل، وكتبت: “إزاي هتجوز 7 مرات وأنا لسه عندي 25 سنة”.


وشهد الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة واسعة من الجدل بعد تداول أنباء عن انفصال مغني المهرجانات “مسلم” عن زوجته “يارا تامر”، بعد ساعات قليلة فقط من احتفالهما بزفافهما.

فيديو اروي قاسم

بدأت القصة بعد انتشار مقاطع فيديو من حفل الزفاف، ظهر فيها مسلم وهو يتعامل بطريقة وُصفت بـ”غير المعتادة” مع إحدى البلوجر الشهيرات التي كانت ضمن الحضور. الأمر الذي أثار استغراب جمهور مواقع التواصل، واعتبر كثيرون أن تصرفات البلوجر لم تكن ملائمة في يوم الزفاف، بينما تساءل آخرون عن طبيعة العلاقة التي جمعت الطرفين في هذه المناسبة الخاصة.

محكمة القاهرة الاقتصادية محاكمة زوجة مسلم البلوجر  أروى قاسم

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

قوات الجيش الأمريكي

فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط

تراخيص السيارات

0.8 % زيادة عن يناير.. تعرف على عدد السيارات الزيرو المرخصة خلال فبراير

أخبار السيارات

5 سيارات رياضية "زيرو" تحت المليون جنيه .. بالأسعار

فورمولا1

أخبار فورمولا 1.. بياستري يتصدر التجربة الحرة لسباق أستراليا

هذا ما يحدث عند تناول الفول بالبيض في السحور؟

فوائد تناول الفول بالبيض في السحور
فوائد تناول الفول بالبيض في السحور
فوائد تناول الفول بالبيض في السحور

معلومات لا تعرفها عن حصوات اللوزتين.. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج

ما هي حصوات اللوزتين؟
ما هي حصوات اللوزتين؟
ما هي حصوات اللوزتين؟

تجاهل يجدد الأزمة بين ياسمين عبدالعزيز ومي عمر لسبب صادم |القصة الكاملة

ياسمين عبد العزيز ومي عمر
ياسمين عبد العزيز ومي عمر
ياسمين عبد العزيز ومي عمر

قلة النوم في رمضان تهدد صحتك.. كيف يؤثر السهر على الدماغ والقلب والمناعة؟

تأثير قلة النوم على الجهاز العصبي
تأثير قلة النوم على الجهاز العصبي
تأثير قلة النوم على الجهاز العصبي

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

