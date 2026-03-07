حكاية نرجس الحلقة 3 .. ريهام عبد الغفور تخطف طفلا من بائعة في السوق

أذيعت الحلقة الثالثة من مسلسل حكاية نرجس، الذي تخوض من خلاله الفنانة ريهام عبد الغفور الماراثون الرمضاني.

وحملت الحلقة عدد من الأحداث، حيث رفضت دار رعاية الايتام طلب نرجس وزوجها بتبني طفل نظرًا لسوء اوضاعهم المالية ، مما جعلها تقوم بخطف طفل عن طريق الصدفة من قبل بائعة في السوق .

أبطال مسلسل حكاية نرجس:



يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء علي تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

مسلسل حكاية نرجس يطرح عبر منصتي شاهد و watch it وقناة dmc دراما، و قناة dmc العامة و 45 دقيقة علي قناة الحياة بالإضافة الي القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art. .