النص الثاني الحلقة 3 .. أحمد أمين ينتحل شخصية صحفي لبناني

اذيعت الحلقة الثالثة من مسلسل النص الثاني، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد أمين.

وحلمت الحلقة العديد من الاحداث، ومنها قيام بسمة بعمل هوية جديدة ل النص، وهو الصبان، صحفي لبناني، يعيش برفقة شقيقته وابنها، وقام بفتح مجلة جديدة وتعين فرقته بهذة المجله، لتنفيذ عملية جديدة لصالح الالمان.

أحداث الموسم الثاني من «النص» ستشهد تطورًا كبيرًا في الحبكة، حيث تدور القصة بعد مرور سبع سنوات على نهاية الجزء الأول، وتحديدًا في عام 1942 أثناء الحرب العالمية الثانية، لتدخل الأحداث عالم الجاسوسية المليء بالتشويق والغموض والمفاجآت.

يشارك في بطولة الجزء الثاني عدد من النجوم، منهم: أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، سامية الطرابلسي، دنيا سامي، مراد مكرم، ياسر الطوبجي، سمر علام، دعاء حكم، رضوى جودة.

المسلسل من تأليف شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش ووجيه صبري، وإخراج حسام علي، ومن المنتظر أن يقدم العمل توليفة جديدة من الدراما المشوّقة التي تمزج بين التاريخ والغموض.