لحظة طال انتظارها.. تارا عبّود تعترف لـ فخر بالحب

في تطور عاطفي لافت، اعترف تارا (تار عبّود) بحبها لفخر (أحمد رمزي) بعد أن اعترف لها فخر بدوره وهي اللحظة التي طال انتظارها، وذلك في أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل فخر الدلتا المعروض على قنوات DMC ومنصتي WATCH It وYango Play.

وجاء هذا الاعتراف بعد فترة طويلة من التردد، إذ حاول فخر أكثر من مرة أن يبوح لتارا بمشاعره، لكن في كل مرة كان أحد أصدقائهما يقاطع اللحظة قبل أن يتمكن من قول ما يريد. وبعد سلسلة من المواقف المؤجلة، يجد فخر نفسه أخيرًا في لحظة عاطفية حاسمة، فيقرر كسر تردده ويخبرها صراحة بحبه.



تارا لم تبادله الاعتراف في نفس اللحظة، ما جعله يشكك في حقيقة مشاعرها تجاهه ويتراجع للحظة ويخبرها أنه يحبها مثل إخوته وأمه، فتحضنه تارا وهو ما يشوش تفكيره أكتر.

وفي اليوم التالي يحاول فخر فهم ما حدث ليُفاجئ بتارا تعترف له بحبها.



وكانت المشاعر المتبادلة بينهما واضحة في قضائهم أغلب وقتهما معًا، وذهاب تارا مع فخر إلى قريته لتتعرف على حياته أكثر، ثم ذهابها معه إلى فرح الشيف سيد لتدخل في حياته أكثر، ليشهد جمهور المسلسل واحدة من أكثر لحظات الاعتراف بالحب المُنتظرة.

فخر الدلتا مسلسل اجتماعي كوميدي بطولة أحمد رمزي وتارا عبود وحنان سليمان وكمال أبو ريّة وعلي السبع وأحمد عصام السيد ويرصد رحلة شاب من الدلتا ينتقل إلى القاهرة باحثاً عن ذاته وفرصته الحقيقية.