بعد جراحة بالأمعاء .. مى عز الدين تغادر المستشفى وتستكمل علاجها بالمنزل

أعلن احمد تيمور زوج الفنانة مى عز الدين خروجها اليوم من المستشفى بعد إجراء بعد خضوعها لعملية جراحية بالأمعاء.

وشارك احمد تيمور منشور عبر حسابه على انستجرام من خلال خاصية الأستوري ، معلقًا: “مى طلعت من المستشفى الحمدلله وهتكمل علاج فى البيت .. ألف شكر على كل الدعوات والناس اللى اتطمنت عليها وكانت جنبنا”.

وكان أثار أحمد تيمور، زوج الفنانة مي عز الدين، قلق جمهورها بشأن حالتها الصحية خلال الأيام الماضية.

وكتب تيمور عبر حسابه الشخصي على انستجرام: “مي تعبانة من قبل رمضان باسبوعين دخلت المستشفى بقالها أسبوع اجرت جراحة النهاردة من كام ساعة وفي العناية المركزة حالا دعواتكو بالشفاء العاجل بعد اذنكوا”.

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة مى عز الدين

وكان كشف برنامج ET بالعربي عن تفاصيل التقرير الطبي الخاص بـ مي عز الدين وأوضح التقرير أن مي عز الدين تعاني من انتشار كثيف للصديد في المعدة والأمعاء، مما أدى إلى التصاق الأمعاء وضغط على الحوض، وقد استدعى ذلك إجراء عملية جراحية عاجلة لتسليك الأمعاء وتنظيف المعدة والحوض من الصديد.

تصريحات زوج مي عز الدين عن حالتها الصحية



مسلسل قلبي ومفتاحه

وكان آخر أعمال مي عز الدين، هو مسلسل قلبي ومفتاحه، والذي عرض رمضان الماضي.

مسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم. من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub سعدي-جوهر