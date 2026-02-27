بالعناية المركزة.. زوج مي عز الدين يثير قلق جمهورها عن حالتها الصحية

أثار أحمد تيمور، زوج الفنانة مي عز الدين، قلق جمهورها بشأن حالتها الصحية.

وكتب تيمور عبر حسابه الشخصي على انستجرام: “مي تعبانة من قبل رمضان باسبوعين دخلت المستشفى بقالها أسبوع اجرت جراحة النهاردة من كام ساعة وفي العناية المركزة حالا دعواتكو بالشفاء العاجل بعد اذنكوا”.

وكانت قد وجّهت الفنانة مي عز الدين، رسالة لزوجها أحمد تيمور، بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وشاركت مي عز الدين صورًا تجمعها بزوجها، وكتبت: “كل سنة وانت طيب وجنبي وونسي وسندي وحبي وعوض ربنا ليا”.

وتصدّرت الفنانة مى عز الدين تريند موشر البحث عبر موقع جوجل وذلك بعد ظهورها الأخير بإطلالة بسيطة وبشرة صافية في الأهرامات المصرية.