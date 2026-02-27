قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول 14 طائرة تزويد بالوقود من أمريكا إلى الأراضي المحتلة
بعائدات 11.5 مليار دولار.. مصر تنجح في تصدير 9.5 مليون طن حاصلات زراعية
أحمد عبدالقادر في الطريق.. نجوم انتقلوا من الأهلي لـ الزمالك| أسماء رنانة
بيان عاجل من وزارة الدفاع الأفغانية ردا على القصف المتبادل مع باكستان
عصر "الري 2.0".. سويلم يطلق شارة البدء لتطوير 637 منشأً مائياً بمختلف المحافظات
حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل إلى إسرائيل
تسببوا في غلق مستشفى الولادة.. إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بشارع الجلاء
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
الصين تحذر من تزايد الانتشار العسكري الأمريكي بمنطقة آسيا
بعد دمج البيئة والتنمية المحلية.. هيكل تنظيمي مرن لخدمة المواطن وسرعة الإنجاز
عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالعناية المركزة.. زوج مي عز الدين يثير قلق جمهورها عن حالتها الصحية

مي عز الدين
مي عز الدين
سارة عبد الله

أثار أحمد تيمور، زوج الفنانة مي عز الدين، قلق جمهورها بشأن حالتها الصحية.

وكتب تيمور عبر حسابه الشخصي على انستجرام: “مي تعبانة من قبل رمضان باسبوعين دخلت المستشفى بقالها أسبوع اجرت جراحة النهاردة من كام ساعة وفي العناية المركزة حالا دعواتكو بالشفاء العاجل بعد اذنكوا”.

وكانت قد وجّهت الفنانة مي عز الدين،  رسالة لزوجها أحمد تيمور، بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وشاركت مي عز الدين صورًا تجمعها بزوجها، وكتبت: “كل سنة وانت طيب وجنبي وونسي وسندي وحبي وعوض ربنا ليا”.

وتصدّرت الفنانة مى عز الدين تريند موشر البحث عبر موقع جوجل وذلك بعد ظهورها الأخير بإطلالة بسيطة وبشرة صافية في الأهرامات المصرية.

مي عز الدين أحمد تيمور حالة مي عز الدين

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

