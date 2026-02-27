قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرب الحدود العراقية.. زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب محافظة إيرانية
وصول 14 طائرة تزويد بالوقود من أمريكا إلى الأراضي المحتلة
بعائدات 11.5 مليار دولار.. مصر تنجح في تصدير 9.5 مليون طن حاصلات زراعية
أحمد عبدالقادر في الطريق.. نجوم انتقلوا من الأهلي لـ الزمالك| أسماء رنانة
بيان عاجل من وزارة الدفاع الأفغانية ردا على القصف المتبادل مع باكستان
عصر "الري 2.0".. سويلم يطلق شارة البدء لتطوير 637 منشأً مائياً بمختلف المحافظات
حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل إلى إسرائيل
تسببوا في غلق مستشفى الولادة.. إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بشارع الجلاء
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
الصين تحذر من تزايد الانتشار العسكري الأمريكي بمنطقة آسيا
بعد دمج البيئة والتنمية المحلية.. هيكل تنظيمي مرن لخدمة المواطن وسرعة الإنجاز
عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر
فن وثقافة

أنوشكا: مشهدان وأنتهي من تصوير توابع | خاص

انوشكا
انوشكا
أحمد البهى

أكدت الفنانة أنوشكا أنها ما زالت تواصل تصوير مسلسلها «توابع»، الذي يُعرض حاليًا ضمن الماراثون الرمضاني.

وقالت أنوشكا في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»: ما زال لديّ مشهدان فقط وأنتهي من تصوير العمل بشكل كامل، أما باقي فريق العمل فلديهم قرابة أربعة أيام للانتهاء من تصوير العمل بالكامل.

قصة مسلسل «توابع»


تجسّد ريهام حجاج، خلال أحداث المسلسل، شخصية «إنفلونسر» متخصصة في علم النفس، تجد نفسها متورطة في قضية قتل، وتسعى طوال الأحداث لإثبات براءتها، في إطار درامي نفسي تشويقي يكشف خبايا العلاقات الإنسانية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الوعي العام.

أبطال مسلسل «توابع»


العمل من بطولة ريهام حجاج، ويشاركها كلٌّ من أنوشكا، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وهاني عادل، وسحر رامي، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

الفنانة أنوشكا أنوشكا توابع

