أنوشكا: مشهدان وأنتهي من تصوير توابع | خاص

أكدت الفنانة أنوشكا أنها ما زالت تواصل تصوير مسلسلها «توابع»، الذي يُعرض حاليًا ضمن الماراثون الرمضاني.

وقالت أنوشكا في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»: ما زال لديّ مشهدان فقط وأنتهي من تصوير العمل بشكل كامل، أما باقي فريق العمل فلديهم قرابة أربعة أيام للانتهاء من تصوير العمل بالكامل.

قصة مسلسل «توابع»



تجسّد ريهام حجاج، خلال أحداث المسلسل، شخصية «إنفلونسر» متخصصة في علم النفس، تجد نفسها متورطة في قضية قتل، وتسعى طوال الأحداث لإثبات براءتها، في إطار درامي نفسي تشويقي يكشف خبايا العلاقات الإنسانية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الوعي العام.

أبطال مسلسل «توابع»



العمل من بطولة ريهام حجاج، ويشاركها كلٌّ من أنوشكا، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وهاني عادل، وسحر رامي، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.