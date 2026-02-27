إفراج الحلقة 9 .. زيارة مفاجئة من سما إبراهيم لـ عبد العزيز مخيون

طرحت منصة “شاهد” الحلقة التاسعة من مسلسل" إفراج"، والذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد، قبل عرضها علي شاشات التليفزيون.

وشهدت الحلقة عددا من الأحداث، قيام عوف بتسليم نفسه للشرطة والاعتراف بقتله زوجه اخيه وبناته، فيما قامت والدة عباس الريس بالذهاب الي شقيق زوجها الراحل وطلبت منه حق اولادها، الا انه فاجها وهدد بفضيحتها عن امر غامض لا يعلمه احد.



مسلسل “إفراج”

ويستعرض مسلسل “إفراج” قصة عباس الريس، رجل بسيط من الطبقة الشعبية، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي كبير.

ويجسد الفنان عمرو سعد شخصية عباس، الذي يتورط في جريمة قتل، وتظهر بروموهاته حالة صدمته بعد ارتكاب الجريمة وإلقاء القبض عليه.

وتشارك تارا عماد البطولة إلى جانب كل من حاتم صلاح، وسما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف أحمد حلبة، ومحمد فوزي، وأحمد بكر.

ويُعرض المسلسل على قناة MBC مصر ومنصة شاهد خلال شهر رمضان 2026.