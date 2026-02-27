قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الأمن الغذائي أولاً".. إنتاج 12 طن أسماك بمحطتي "الخاشعة" و"المنزلة"
صرف منحة 400 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2026
القوات البرية الإيرانية: نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تحركات معادية
روسيا تعرض وساطتها لحل الخلافات بين أفغانستان وباكستان
مبادرة "100 مليون صحة": فحص 719 ألف مولود للكشف عن الأمراض الوراثية بالمجان
الطقس اليوم.. تحذير من انخفاض جديد في الحرارة وأمطار بهذه المحافظات
صندوق النقد يوافق على قرض لأوكرانيا بـ 8.1 مليار دولار
حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي
موعد والقناة الناقلة لقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا اليوم
أمريكا تجهز وحدة المسيرات الانتحارية للمشاركة في الهجوم على إيران
شرط أمريكي لعقد لقاء بين روبيو ووزير خارجية سوريا في ميونيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إفراج الحلقة 9 .. زيارة مفاجئة من سما إبراهيم لـ عبد العزيز مخيون

مسلسل إفراج
مسلسل إفراج
أحمد البهى

طرحت منصة “شاهد” الحلقة التاسعة  من مسلسل" إفراج"، والذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد، قبل عرضها علي شاشات التليفزيون.

وشهدت الحلقة عددا من الأحداث، قيام عوف بتسليم نفسه للشرطة والاعتراف بقتله زوجه اخيه وبناته، فيما قامت والدة عباس الريس بالذهاب الي شقيق زوجها الراحل وطلبت منه حق اولادها، الا انه فاجها وهدد بفضيحتها عن امر غامض لا يعلمه احد.


مسلسل “إفراج”

ويستعرض مسلسل “إفراج” قصة عباس الريس، رجل بسيط من الطبقة الشعبية، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي كبير.

ويجسد الفنان عمرو سعد شخصية عباس، الذي يتورط في جريمة قتل، وتظهر بروموهاته حالة صدمته بعد ارتكاب الجريمة وإلقاء القبض عليه.

وتشارك تارا عماد البطولة إلى جانب كل من حاتم صلاح، وسما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف أحمد حلبة، ومحمد فوزي، وأحمد بكر.

ويُعرض المسلسل على قناة MBC مصر ومنصة شاهد خلال شهر رمضان 2026.

إفراج الحلقة 9 سما إبراهيم عبد العزيز مخيون إفراج عمرو سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

صرف مرتبات شهر مارس

قبل عيد الفطر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

محافظ البحيرة

تشييع مهيب وعزاء ممتد لوالد مي عمر في البحيرة بمشاركة الشيخ ممدوح عامر

حالة الطقس

«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

ترشيحاتنا

التبكير لحضور صلاة الجمعة

آداب شرعية ينبغي التحلي بها أثناء خطبة الجمعة

الدكتور أبو اليزيد سلامة

أبو اليزيد سلامة: القِوامة مسؤولية شرعية وليس تسلّطًا على المرأة

ملتقى الجامع الأزهر

واعظ بالأزهر: الإيثار من أعظم مراتب الصدقة

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد