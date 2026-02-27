موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه الجماعي امس استعدادا لمواجهة بيراميدز في إطار منافسات الجولة العشرون من بطولة الدورى الممتاز

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد المقبل في تمام الساعه التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة بإستاد الدفاع الجوى

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت

ويعتلي الزمالك صدارة جدول الدورى عقب الفوز امام زد بنتيجة 2-1 حيث وصل رصيده الى النقطة 37 بينما يحتل بيراميدز وصافه الدوري بنفس رصيد النقاط ولكن بفارق الأهداف.

وخاض الزمالك وبيراميدز 17 مباراة في الدوري وحققا الفوز في 11 مباراة وتعادلا في 4 وهزما في مباراتين فقط.