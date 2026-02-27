قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرب الحدود العراقية.. زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب محافظة إيرانية
وصول 14 طائرة تزويد بالوقود من أمريكا إلى الأراضي المحتلة
بعائدات 11.5 مليار دولار.. مصر تنجح في تصدير 9.5 مليون طن حاصلات زراعية
أحمد عبدالقادر في الطريق.. نجوم انتقلوا من الأهلي لـ الزمالك| أسماء رنانة
بيان عاجل من وزارة الدفاع الأفغانية ردا على القصف المتبادل مع باكستان
عصر "الري 2.0".. سويلم يطلق شارة البدء لتطوير 637 منشأً مائياً بمختلف المحافظات
حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل إلى إسرائيل
تسببوا في غلق مستشفى الولادة.. إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بشارع الجلاء
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
الصين تحذر من تزايد الانتشار العسكري الأمريكي بمنطقة آسيا
بعد دمج البيئة والتنمية المحلية.. هيكل تنظيمي مرن لخدمة المواطن وسرعة الإنجاز
عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يوجه رسالة لأفشة في أحدث ظهور

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة للاعب الاتحاد السكندري محمد مجدي افشة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور خلال منشور: “أنا بحبه جدا”.

وقال محمد مجدي قفشة، لاعب الأهلي السابق، إنه لم تراوده فكرة اعتزال كرة القدم مطلقًا، مشيرًا إلى أنه لا يزال في التاسعة والعشرين من عمره، ولديه الكثير ليقدمه داخل الملعب. ونفى ما تردد مؤخرًا بشأن تفكيره في الابتعاد عن الكرة، مؤكدًا تمسكه بالاستمرار والعطاء.

انتقاله إلى الاتحاد السكندري 

وأوضح قفشة خلال حواره في برنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس، أن انتقاله إلى الاتحاد السكندري لم يكن موجهًا ضد النادي الأهلي، بل جاء بدافع تحدٍ شخصي لإثبات قدراته، قائلاً: «مين يقدر يتحدى الأهلي؟».

التركيز داخل الملعب

وأشار إلى أنه لا يميل لكثرة الظهور الإعلامي، ويفضل التركيز داخل الملعب، لافتًا إلى أن دائرة علاقاته محدودة وتقتصر على الأهلي وعدد قليل من أصدقائه المقربين، مؤكدًا أنه لم يتعرض للخيانة أو الخذلان من المحيطين به.

خالد الغندور محمد مجدي افشة افشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

حالة الطقس

«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

زيزو

فرج عامر يثير الجدل: سيناريو زيزو يتكرر في يناير

اشرف اباظة

وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد

هالاند

تهديدات بخصم 60 نقطة.. هل يهبط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى؟

ترشيحاتنا

خالد الغندور

خالد الغندور يوجه رسالة لأفشة في أحدث ظهور

عمرو الدردير

الدردير عن مباراة الزمالك وبيراميدز: ليلة تهتز لها القاهرة بأكملها

الزمالك

محلل فني: دعم الجماهير سر تقدم الزمالك.. والأهلي يواجه أزمات مع توروب

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد