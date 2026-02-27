خالد الغندور يوجه رسالة لأفشة في أحدث ظهور

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة للاعب الاتحاد السكندري محمد مجدي افشة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور خلال منشور: “أنا بحبه جدا”.

وقال محمد مجدي قفشة، لاعب الأهلي السابق، إنه لم تراوده فكرة اعتزال كرة القدم مطلقًا، مشيرًا إلى أنه لا يزال في التاسعة والعشرين من عمره، ولديه الكثير ليقدمه داخل الملعب. ونفى ما تردد مؤخرًا بشأن تفكيره في الابتعاد عن الكرة، مؤكدًا تمسكه بالاستمرار والعطاء.

انتقاله إلى الاتحاد السكندري

وأوضح قفشة خلال حواره في برنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس، أن انتقاله إلى الاتحاد السكندري لم يكن موجهًا ضد النادي الأهلي، بل جاء بدافع تحدٍ شخصي لإثبات قدراته، قائلاً: «مين يقدر يتحدى الأهلي؟».

التركيز داخل الملعب

وأشار إلى أنه لا يميل لكثرة الظهور الإعلامي، ويفضل التركيز داخل الملعب، لافتًا إلى أن دائرة علاقاته محدودة وتقتصر على الأهلي وعدد قليل من أصدقائه المقربين، مؤكدًا أنه لم يتعرض للخيانة أو الخذلان من المحيطين به.