شرط أمريكي لعقد لقاء بين روبيو ووزير خارجية سوريا في ميونيخ
مواعيد مباريات الجولة العشرين من الدوري الممتاز
تعاون مصري صومالي لتدشين مشروعات صيد مشتركة وتعظيم استغلال الثروات السمكية
سعر الدولار اليوم 27-2-2026
تقارير استخباراتية أمريكية تنفي مزاعم ترامب بشأن صواريخ إيران العابرة للقارات
انهيار وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان وتجدد المواجهات الدامية
مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي
استشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-2-2026 والقنوات الناقلة
تعرف على سعر الذهب اليوم 27-2-2026
طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي
هيلاري كلينتون تدلي بشهادتها في قضية جيفري إبستين أمام الكونجرس
رياضة

حلمي طولان: محمد شريف ابني

حلمي طولان ومحمد شريف
حلمي طولان ومحمد شريف
منار نور

قال حلمي طولان المدير الفني السابق لمنتخب مصر الثاني، خلال استضافته في برنامج «أقر وأعترف مع شوبير»:
"محمد شريف ابني وهو ولد محترم جدًا، وأقسم بالله لم يتلفظ بأي حاجة خارجة. كل اللي قاله كان شوية سب لي يا كابتن، وأنا بدأت أفوق، بس رد فعلي كان بسبب انزعاجي من شكل الموقف."

بدأ الفريق الأول بالنادي الأهلي، استعداداته لملاقاة “زد إف سي”، في الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق الأحمر قد حقق فوزًا صعبًا على سموحة بهدف دون رد في الجولة الماضية، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة الانتصارات والعودة إلى صدارة جدول الترتيب، خاصة بعد تقدم الزمالك إلى القمة.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الزمالك المتصدر، بينما يأتي زد في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

محمد شريف حلمي طولان شوبير

