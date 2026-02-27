حلمي طولان: محمد شريف ابني

قال حلمي طولان المدير الفني السابق لمنتخب مصر الثاني، خلال استضافته في برنامج «أقر وأعترف مع شوبير»:

"محمد شريف ابني وهو ولد محترم جدًا، وأقسم بالله لم يتلفظ بأي حاجة خارجة. كل اللي قاله كان شوية سب لي يا كابتن، وأنا بدأت أفوق، بس رد فعلي كان بسبب انزعاجي من شكل الموقف."

بدأ الفريق الأول بالنادي الأهلي، استعداداته لملاقاة “زد إف سي”، في الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق الأحمر قد حقق فوزًا صعبًا على سموحة بهدف دون رد في الجولة الماضية، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة الانتصارات والعودة إلى صدارة جدول الترتيب، خاصة بعد تقدم الزمالك إلى القمة.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الزمالك المتصدر، بينما يأتي زد في المركز السابع برصيد 25 نقطة.