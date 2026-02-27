طولان: ندمت على اختيار بعض اللاعبين للمنتخب الثاني

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أزمة ريبيرو.. الأهلي يرفض قرار الفيفا ويدافع عن حقه أمام المحكمة الرياضية
نائب الرئيس الأمريكي: الضربات العسكرية ضد إيران لا تزال قيد الدراسة
القيادة المركزية الأمريكية تطلع ترامب على الخيارات المتاحة ضد إيران
الكومي: سيراميكا كليوباترا فقد صدارة الدوري بفعل فاعل
تطورات قضية عروس بورسعيد.. محامي أسرة المجني عليها يطلب عرض العريس ونجلة شقيقته على الطب الشرعي
من اتهامات التحرش إلى المطالبة بتحقيق رسمي.. القصة الكاملة لأزمة محمد طاهر
مفتي الجمهورية يحذر: ضياع السحور ليس رخصة للإفطار.. والتدخين في نهار رمضان يجمع بين محرمين
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 27-2-2026
دعاء الفجر المستجاب .. ردد 24 كلمة ترزقك من حيث لا تحتسب وتغفر ذنوبك
دعاء قيام الليل .. ردد أفضل أدعية الأنبياء والرسل للرزق وانشراح الصدر
دعاء ثاني جمعة فى رمضان.. أدعية تغفر الذنوب وتفك الكرب وتزيد الرزق
أكد حلمي طولان، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الثاني، أن تجربته في قيادة الفراعنة خلال بطولة كأس العرب شهدت العديد من الأزمات، مشيرًا إلى تعرضه لما وصفه بـ”المؤامرة” التي أثرت بشكل مباشر على نتائج المنتخب في البطولة.

اتهام بوجود مؤامرة وتأثيرها على المنتخب

وأوضح طولان، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الهجوم الذي شنه سابقًا على رابطة الأندية كان سببًا رئيسيًا في الأزمة التي واجهها لاحقًا، مؤكدًا أن الأمور لم تسر بشكل طبيعي منذ توليه المسؤولية.

 وأضاف أن ما حدث لم ينعكس عليه فقط، بل امتد تأثيره إلى أداء ونتائج منتخب مصر في كأس العرب، ليكون المنتخب على حد وصفه  هو الضحية الحقيقية.

كما أشار إلى أن كلًا من هاني أبو ريدة وأشرف صبحي طلبا تأجيل بعض المباريات في تلك الفترة، إلا أن هذا الطلب لم يتم تنفيذه، ما تسبب في ضغوط إضافية على الجهاز الفني واللاعبين.

كواليس الإصابات واختيارات اللاعبين

وتطرق طولان إلى بعض التفاصيل الإدارية داخل المعسكر، موضحًا أنهم لم يعلنوا إصابة اللاعب أحمد عاطف، لكن أحد الأشخاص تحدث عن الأمر بهدف الحفاظ على الحالة النفسية للاعب. كما كشف عن عقده جلسة خاصة مع اللاعب، في محاولة لاحتواء الموقف.

وفيما يخص أزمة انضمام مروان حمدي، أكد أنه أبلغ أحمد حسن بعدم رغبته في استكمال إجراءات ضمه رغم موافقة نادي بيراميدز، إلا أن اللاعب كان قد تم تسجيله بالفعل من قبل الإداريين.

ندم على بعض الاختيارات وأزمة الرواتب

واعترف المدير الفني السابق بإمكانية ندمه على اختيار بعض اللاعبين، مشددًا على أن محمد شريف يكن له كل التقدير، واصفًا إياه بأنه بمثابة ابنه، مؤكدًا أنه لم يتجاوز في حقه.

واختتم طولان تصريحاته بالحديث عن المقابل المادي، مؤكدًا أن الراتب الذي كان يتقاضاه مع الجهاز الفني لا يليق باسم منتخب مصر، مشيرًا إلى أنه بالكاد كان يغطي نفقات المواصلات والبنزين، في إشارة إلى حجم المعاناة التي واجهها خلال تلك الفترة

