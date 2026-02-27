طولان: ندمت على اختيار بعض اللاعبين للمنتخب الثاني

أكد حلمي طولان، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الثاني، أن تجربته في قيادة الفراعنة خلال بطولة كأس العرب شهدت العديد من الأزمات، مشيرًا إلى تعرضه لما وصفه بـ”المؤامرة” التي أثرت بشكل مباشر على نتائج المنتخب في البطولة.

اتهام بوجود مؤامرة وتأثيرها على المنتخب

وأوضح طولان، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الهجوم الذي شنه سابقًا على رابطة الأندية كان سببًا رئيسيًا في الأزمة التي واجهها لاحقًا، مؤكدًا أن الأمور لم تسر بشكل طبيعي منذ توليه المسؤولية.

وأضاف أن ما حدث لم ينعكس عليه فقط، بل امتد تأثيره إلى أداء ونتائج منتخب مصر في كأس العرب، ليكون المنتخب على حد وصفه هو الضحية الحقيقية.

كما أشار إلى أن كلًا من هاني أبو ريدة وأشرف صبحي طلبا تأجيل بعض المباريات في تلك الفترة، إلا أن هذا الطلب لم يتم تنفيذه، ما تسبب في ضغوط إضافية على الجهاز الفني واللاعبين.

كواليس الإصابات واختيارات اللاعبين

وتطرق طولان إلى بعض التفاصيل الإدارية داخل المعسكر، موضحًا أنهم لم يعلنوا إصابة اللاعب أحمد عاطف، لكن أحد الأشخاص تحدث عن الأمر بهدف الحفاظ على الحالة النفسية للاعب. كما كشف عن عقده جلسة خاصة مع اللاعب، في محاولة لاحتواء الموقف.

وفيما يخص أزمة انضمام مروان حمدي، أكد أنه أبلغ أحمد حسن بعدم رغبته في استكمال إجراءات ضمه رغم موافقة نادي بيراميدز، إلا أن اللاعب كان قد تم تسجيله بالفعل من قبل الإداريين.

ندم على بعض الاختيارات وأزمة الرواتب

واعترف المدير الفني السابق بإمكانية ندمه على اختيار بعض اللاعبين، مشددًا على أن محمد شريف يكن له كل التقدير، واصفًا إياه بأنه بمثابة ابنه، مؤكدًا أنه لم يتجاوز في حقه.

واختتم طولان تصريحاته بالحديث عن المقابل المادي، مؤكدًا أن الراتب الذي كان يتقاضاه مع الجهاز الفني لا يليق باسم منتخب مصر، مشيرًا إلى أنه بالكاد كان يغطي نفقات المواصلات والبنزين، في إشارة إلى حجم المعاناة التي واجهها خلال تلك الفترة