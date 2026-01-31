حلمي طولان: تجربة جون إدوارد مع الزمالك لم تحقق النجاح المطلوب

أكد حلمي طولان، نجم الزمالك ومدربه السابق، أن تجربة جون إدوارد داخل القلعة البيضاء لم تكن على مستوى الطموحات، مشيرًا إلى أن مستوى الصفقات التي أبرمها النادي خلال الفترة الأخيرة يعكس بوضوح عدم نجاح هذه التجربة.

وأوضح طولان أن التعاقدات الجديدة لم تضف الفارق المنتظر للفريق، سواء على المستوى الفني أو التكتيكي، وهو ما ظهر جليًا في أداء الزمالك داخل الملعب.

طولان: تراجع ملحوظ في مستوى صفقات الزمالك الخارجية

وأشار طولان إلى أن الزمالك شهد انخفاضًا واضحًا في جودة الصفقات الخارجية مقارنة بالسنوات السابقة، مؤكدًا أن التعاقدات الحالية لا تحمل نفس الثقل أو التأثير الذي اعتاد عليه جمهور القلعة البيضاء. وأضاف أن اللاعبين الأجانب الذين تم التعاقد معهم مؤخرًا لم يثبتوا حتى الآن قدرتهم على صناعة الفارق أو قيادة الفريق لتحقيق البطولات.

طولان: الزمالك اشتهر تاريخيًا بصفقاته الأجنبية المميزة

وأوضح طولان أن الزمالك كان دائمًا نموذجًا في حسن اختيار الصفقات الأجنبية، حيث ضم عبر تاريخه لاعبين أصحاب جودة عالية تركوا بصمة واضحة مع الفريق وأسهموا في حصد البطولات. وأكد أن هذا التميز غاب مؤخرًا، وهو ما يطرح علامات استفهام حول آلية الاختيار والتعاقد في الفترة الحالية.

طولان: استمرار جون إدوارد رغم الشكوى من ضعف الإمكانيات يثير التساؤلات

وتساءل حلمي طولان عن سبب استمرار جون إدوارد في منصبه رغم شكواه المتكررة من قلة الإمكانيات وضعف الموارد، مؤكدًا أن العمل داخل نادٍ بحجم الزمالك يتطلب حلولًا وإبداعًا وليس تبريرًا للأخطاء. واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مراجعة سياسة التعاقدات، بما يتناسب مع تاريخ الزمالك وطموحات جماهيره الكبيرة



