حلمي طولان: كأس عاصمة مصر ملوش لازمة.. والدوري بدون قيمة

أكد حلمي طولان، خلال تصريحاته ببرنامج «الكلاسيكو» مع الإعلامية سهام صالح على قناة ON E، أن بطولة كأس عاصمة مصر «ملوش أي لازمة»، مشددًا على أن الأهم هو تطوير مسابقة الدوري.

وأوضح أن الدوري المصري ليس له قيمة، وتراجع ترتيبه عالميًا ليصل إلى المركز 135، وهو ما يستدعي إعادة النظر في منظومته بالكامل.

وانتقد “طولان” استمرار العمل بنظام «الدوري الاستثنائي» للعام الخامس على التوالي، واصفًا المسابقة بأنها الأكثر ارتباكًا وغموضًا من حيث نظام المباريات.

كما تساءل عن غياب مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة في ظل عدم خوض بعض الفرق مبارياتها على ملاعبها.