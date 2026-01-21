زد يهزم المصري ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

تأهل فريق زد إف سي إلى ربع نهائي بطولة كأس مصر بعد فوزه على نظيره المصري البورسعيدي بركلات الترجيح بنتيجة 4/5 في المباراة اليت جمعت بينهما على إستاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

ولجأ المصري وزد للأشواط الإضافية لحسم بطاقة التأهل لدور ثمن نهائي بطولة كأس مصر.

وحاول الفريقان خلال المباراة تسجيل هدف التقدم لكنهما أهدرا الفرص القليلة التي كانت متاحة وسط تكتلات دفاعية.

وجاء تشكيل المصري أمام زد كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع : كريم العراقي - محمد هاشم - باهر المحمدي - عمرو سعداوي

خط الوسط: بونور موجيشا - محمود حمادة - أحمد القرموطي - عبد الرحيم دغموم - محمد الشامي

خط الهجوم: منذر طمين

وعلى مقاعد البدلاء: عصام ثروت، أحمد منصور، حسن علي، ميدو جابر، عمر الساعي، كريم بامبو، عميد صوافطة، أسامة الزمراوي، أحمد علي عامر.