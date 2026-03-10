عفاف مصطفى تثير الفضول عن «حكاية نرجس»: سر كبير يظهر في الحلقات الأخيرة

أثارت الفنانة عفاف مصطفى حالة من الفضول بين الجمهور بعد حديثها عن مشاركتها في مسلسل «حكاية نرجس»، مؤكدة أن دورها يحمل سرًا كبيرًا ضمن أحداث العمل.

وكتبت عفاف مصطفى عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “في سر كبير في مسلسل حكاية نرجس هو أنا ما ينفعش أحكي أكتر من كده ولا حتي أقول إسم الشخصيه اللي بعملها عشان ما نحرقش الأحداث”.

وأضافت: “هاظهر في ال ٥ حلقات الأخيره و المسلسل من وجهة نظر الجمهور شغل عالي”.

واختتمت: “خليكم فاكرين هيكون من أهم أعمال رمضان بإذن الله”.

قصة مسلسل حكاية نرجس

ويتناول مسلسل «حكاية نرجس» قضية اجتماعية حساسة نادرًا ما تناقشها الدراما بهذه الجرأة، إذ يستعرض المعاناة النفسية التي تعيشها بعض النساء بسبب تأخر الإنجاب، وتأثير ذلك على حياتهن الزوجية واستقرارهن النفسي.

وتقدم الفنانة ريهام عبد الغفور أداءً إنسانيًا مؤثرًا يعتمد على المشاعر الصادقة والتفاصيل الدقيقة، ما يجعل المشاهد يتعاطف مع الشخصية منذ بداية الأحداث.