حكاية نرجس تفتح ملف خطف الأطفال.. والقانون يواجه الجريمة بعقوبات تصل للإعدام

سلّط مسلسل «حكاية نرجس» الضوء على واحدة من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع، وهي خطف الأطفال حديثي الولادة، حيث قدمت الفنانة ريهام عبد الغفور مشهدًا صادمًا خلال الأحداث عندما قامت شخصية «نرجس» بخطف طفل رضيع من السوق مستغلة انشغال والدته، بائعة الخضار، قبل أن تفر به بعيدًا.

وأثارت هذه القصة الدرامية تساؤلات حول العقوبات القانونية التي يواجهها مرتكبو جرائم خطف الأطفال، خاصة في ظل تشديد التشريعات المصرية لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة وآثارها النفسية والاجتماعية المدمرة.

ويواجه قانون العقوبات المصري، بعد تعديله بالقانون رقم 5 لسنة 2018، جرائم خطف الأطفال بعقوبات مشددة، إذ تنص المادة 283 على معاقبة كل من يخطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو يخفيه أو يبدله بآخر أو ينسبه زورًا لغير والديه بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.

كما تنص المادة 289 على أن كل من يخطف طفلًا دون تحايل أو إكراه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وترتفع العقوبة إلى السجن المشدد من 15 إلى 20 عامًا إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية.

وفي حال اقترنت جريمة الخطف بارتكاب جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، فإن العقوبة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد وفقًا لنصوص القانون.

كما شددت المادة 290 على أن خطف أي شخص بالتحايل أو الإكراه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 10سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، بينما يحكم بالإعدام إذا اقترنت الجريمة باعتداء جنسي.

وفي سياق متصل، نصت المادة 285 على معاقبة كل من يعرض طفلًا لم يبلغ سبع سنوات للخطر أو يتركه في مكان خالٍ من الآدميين بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، بينما تشدد المادة 286 العقوبة إذا ترتب على ذلك إصابة الطفل بعاهة مستديمة أو وفاته.

كما أكدت المادة 291 حق الطفل في الحماية من الاتجار به أو استغلاله جنسيًا أو تجاريًا أو اقتصاديًا، مع ضرورة توفير التوعية والوسائل التي تمكنه من مواجهة هذه المخاطر.

قصة مسلسل حكاية نرجس

ويتناول مسلسل «حكاية نرجس» قضية اجتماعية حساسة نادرًا ما تناقشها الدراما بهذه الجرأة، إذ يستعرض المعاناة النفسية التي تعيشها بعض النساء بسبب تأخر الإنجاب، وتأثير ذلك على حياتهن الزوجية واستقرارهن النفسي.

وتقدم الفنانة ريهام عبد الغفور أداءً إنسانيًا مؤثرًا يعتمد على المشاعر الصادقة والتفاصيل الدقيقة، ما يجعل المشاهد يتعاطف مع الشخصية منذ بداية الأحداث.