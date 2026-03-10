انتصار لصدى البلد: تعاطفت مع شخصية «المظ» في مسلسل «علي كلاي» لهذا السبب

كشفت الفنانة إنتصار عن كواليس تجربتها في تقديم شخصية «المظ» ضمن أحداث مسلسل علي كلاي، مؤكدة أن الدور جذبها منذ اللحظة الأولى بسبب تركيبته النفسية المعقدة وقوته الدرامية.

وقالت إنتصار في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري إن أكثر ما حمّسها لتجسيد الشخصية هو أنها امرأة قوية وأم شديدة التمسك بحق ابنها، وتخشى أن يشارك أحد ابنها في الميراث، ما يدفعها للدخول في صراعات عديدة ضمن أحداث العمل.

وأضافت أنها تعاطفت مع شخصية «المظ»، مشيرة إلى أنها من أحب الشخصيات التي قدمتها خلال مسيرتها، رغم صعوبتها، قائلة: "الشخصية صعبة للغاية، لكنها امرأة قوية ولديها قدر كبير من الجبروت".

يُذكر أن مسلسل «علي كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي كل من درة، محمد ثروت، انتصار ، عصام السقا، ريم سامي، يارا السكري، محمود البزاوي، وطارق الدسوقي، إلى جانب عدد من الفنانين والوجوه الشابة.