الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

لو نازل انتخابات المهندسين الصبح.. حزمة ضوابط وإجراءات لا تتجاوزها

المهندس هاني ضاحي
المهندس هاني ضاحي
الديب أبوعلي

تنطلق في العاشرة من صباح اليوم الجمعة 13 مارس، المرحلة الثالثة من انتخابات التجديد النصفي لـ نقابة المهندسين المصرية لدورة (2026 – 2030)، والتي تتضمن إجراء جولة الإعادة النهائية على منصب نقيب عام المهندسين بين المهندس هاني ضاحي والدكتور محمد عبد الغني.

وكانت المرحلة الثانية من الانتخابات قد شهدت منافسة بين 19 مرشحًا على منصب النقيب العام، حيث حصل هاني ضاحي على 8178 صوتًا، بينما حصل محمد عبد الغني على 4724 صوتًا، محققين أعلى الأصوات، ليتأهلا إلى جولة الإعادة بعد عدم تمكن ضاحي من تحقيق نسبة (50% + 1) من الأصوات الصحيحة اللازمة للفوز بالمقعد من الجولة الأولى.

وأكدت اللجنة العليا لانتخابات المهندسين، برئاسة المهندس معتز طلبة، في دعوتها لأعضاء الجمعية العمومية المقيدين بجداول النقابة للمشاركة في التصويت، أن الانتخابات تُجرى وفقًا لأحكام المادة (13) من قانون النقابة رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته والنظام الداخلي، وذلك وسط أجواء تنافسية كبيرة.

جولة الإعادة على منصب نقيب المهندسين 

من جانبها، استعدت نقابة مهندسي القاهرة لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية داخل مقر اللجان الانتخابية لمهندسي العاصمة في استاد القاهرة الدولي.

وأكد الدكتور أحمد فوزي، رئيس لجنة انتخابات القاهرة، الانتهاء من جميع الترتيبات الإدارية، مع توفير فرق إرشادية لتنظيم حركة الناخبين، إلى جانب تسيير أتوبيسات عبر خمسة خطوط رئيسية لنقل المهندسين وتسهيل وصولهم إلى مقار التصويت.

كما راعت النقابة تزامن الانتخابات مع شهر رمضان من خلال توفير رعاية طبية متكاملة داخل المقر لمواجهة أي طوارئ، مع إتاحة إمكانية تجديد العضوية وسداد الاشتراكات فورًا داخل اللجان لضمان حق جميع الأعضاء في التصويت.

وتُفتح اللجان أبوابها من العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً تحت إشراف قضائي كامل لضمان نزاهة الصناديق وشفافية عملية الفرز.

وشددت اللجنة العليا للانتخابات على ضرورة الحضور الشخصي للناخب وإبراز بطاقة الرقم القومي السارية وكارنيه العضوية، مع التوقيع في كشوف الجمعية العمومية قبل الإدلاء بالصوت، مؤكدة منع التصويت بالتوكيلات لضمان سلامة العملية الانتخابية التي تعكس طموحات أكثر من 900 ألف مهندس في اختيار من يمثلهم ويقود العمل النقابي خلال المرحلة المقبلة، في يوم وصفته اللجنة بأنه يمثل عرسًا ديمقراطيًا يرسم ملامح مستقبل واحدة من أعرق النقابات المهنية في مصر.

ووضعت اللجنة العليا للانتخابات 23 شرطًا وإجراءً تنظيميًا لضمان نزاهة عملية التصويت، من أبرزها:

  • الحضور الشخصي للناخب وعدم جواز التصويت بالتوكيل.
  • إبراز بطاقة الرقم القومي السارية وكارنيه العضوية.
  • التوقيع في كشوف الجمعية العمومية قبل الإدلاء بالصوت.
  • الالتزام بالتصويت داخل اللجنة المخصصة لكل عضو وفق كشوف القيد.
  • منع الدعاية الانتخابية داخل أو محيط اللجان.
  • الالتزام بتعليمات القضاة المشرفين على العملية الانتخابية.

وفيما يلي ننشر الضوابط التنظيمية الكاملة، التي وضعتها اللجنة العليا لانتخابات المهندسين، لضمان نزاهة العملية الانتخابية:

انتخابات المهندسين انتخابات نقابة المهندسين جولة الإعادة المهندس هاني ضاحي المهندس محمد عبد الغني هاني ضاحي مهندسي القاهرة نتائج انتخابات المهندسين انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين نقابة مهندسي القاهرة نقابة المهندسين المصرية

