بعد القصف المتواصل.. وزير الخارجية الإيراني: لا نعادي دول الخليج وملتزمون بسياسة حسن الجوار
بدر وفتح مكة وأكتوبر.. أحمد عصام فرحات يكشف أشهر انتصارات المسلمين في رمضان
النفط يشتعل في الأسواق العالمية وخام برنت يقترب من 90 دولارًا
دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان.. 9 كلمات تقيك أشد 3 مصائب ردده الآن
استنزاف المخزون.. اجتماع طارئ في البيت الأبيض لمواجهة نفاد السلاح
إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟
قبل مواجهة الكأس.. أرقام عمر مرموش تمنحه الأفضلية أمام نيوكاسل
لنجعل إيران عظيمة مجددا.. ترامب يدعو طهران للاستسلام غير المشروط
لضمان الوصول الآمن.. كيف تحولت أجواء مصر إلى شريان حياة لشركات الطيران؟
تحذير رئاسي من رفع الأسعار ودراسة تحويل المخالفين لمحاكمة عسكرية.. وخبير اقتصادي يوضح أبعاد القرار
موعد صرف معاشات أبريل 2026
الزمالك والاتحاد السكندري.. شوبير يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك
أخبار البلد

لجان القاهرة تسجل حضور 3000 عضو للمشاركة في انتخابات المهندسين

انتخابات نقابة المهندسين المصرية
انتخابات نقابة المهندسين المصرية
الديب أبوعلي

حرص 3 آلاف مهندس من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، والبالغ عددها 320 ألف مهندس تقريبا، على الإدلاء بأصواتهم في لجان الاقتراع بمقر استاد القاهرة الدولي، وذلك بعد مرور 5 ساعلت من انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات النقابة.

وتشهد لجان القاهرة إقبالا منخفضا من قبل أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في اختيار النقيب العام للمهندسين من بين 19 مرشحا، وانتخاب 11 عضوا مكملا للمجلس الأعلى، بالإضافة إلى حسم مقعد رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة في جولة الإعادة، وذلك مقارنة ببعض المحافظات.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد فوزي، رئيس لجنة انتخابات نقابة مهندسي القاهرة، أن اللجنة تتابع عن كثب معدلات الإقبال، مشيرا إلى أن المقر الانتخابي يشهد تنظيما في دخول وخروج الناخبين، مع استمرار تواجد ممثلي الهيئة القضائية داخل اللجان لضمان شفافية العملية الانتخابية.

يذكر أن التصويت مستمر حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم، وسط توقعات بزيادة أعداد الناخبين، حيث يحق لأكثر من 956 ألف مهندس على مستوى الجمهورية التصويت في هذه المرحلة.

انتخابات المهندسين مهندسي القاهرة لنقابة المهندسين المصرية نقابة مهندسي القاهرة

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

الاهلي

تعليق قوي من الأهلي بعد الفوز على المقاولون العرب

معرض فيصل للكتاب

روحانيات رمضان تلتقي بالفن والإبداع في فعاليات معرض فيصل للكتاب

صورة موضوعية

رئيس حي جنوب الغردقة يوجه بمعاينات فورية لشكاوى المواطنين واتخاذ اللازم

محافظ المنيا يتابع صرف المنحة التموينية

مليون 626 ألف منياوي يستفدون من المنحة التموينية بإجمالي 285 مليون جنيه

بالصور

تسريب صور سيارة فولكس فاجن جولف 9 لأول مرة| شاهد

سلوى خطاب: ركزت في "المتر سمير" على البعد النفسي للشخصية| خاص

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

