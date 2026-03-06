لجان القاهرة تسجل حضور 3000 عضو للمشاركة في انتخابات المهندسين

حرص 3 آلاف مهندس من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، والبالغ عددها 320 ألف مهندس تقريبا، على الإدلاء بأصواتهم في لجان الاقتراع بمقر استاد القاهرة الدولي، وذلك بعد مرور 5 ساعلت من انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات النقابة.

وتشهد لجان القاهرة إقبالا منخفضا من قبل أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في اختيار النقيب العام للمهندسين من بين 19 مرشحا، وانتخاب 11 عضوا مكملا للمجلس الأعلى، بالإضافة إلى حسم مقعد رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة في جولة الإعادة، وذلك مقارنة ببعض المحافظات.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد فوزي، رئيس لجنة انتخابات نقابة مهندسي القاهرة، أن اللجنة تتابع عن كثب معدلات الإقبال، مشيرا إلى أن المقر الانتخابي يشهد تنظيما في دخول وخروج الناخبين، مع استمرار تواجد ممثلي الهيئة القضائية داخل اللجان لضمان شفافية العملية الانتخابية.

يذكر أن التصويت مستمر حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم، وسط توقعات بزيادة أعداد الناخبين، حيث يحق لأكثر من 956 ألف مهندس على مستوى الجمهورية التصويت في هذه المرحلة.