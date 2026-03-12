انتخابات المهندسين.. عبد الغني يخاطب ربع وزارات الحكومة لمنع الحشد غدا

جدد الدكتور المهندس محمد عبد الغني، المرشح لمنصب نقيب المهندسين، مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين، على خلفية ما وصفه بتجدد وقائع الحشد باستخدام إمكانات شركات وهيئات تابعة للدولة قبيل جولة الإعادة في انتخابات نقابة المهندسين.

وقال عبد الغني، في بيان له، إنه أرسل مذكرات رسمية جديدة إلى كل من رئيس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والمرافق، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة، والنقل، والصناعة، والتعليم، طالب فيها بالتدخل العاجل لوقف أي استخدام لإمكانات الدولة في الحشد الانتخابي.

وأوضح أن الجولة الأولى من انتخابات النقيب التي جرت يوم الجمعة 6 مارس شهدت وقائع موثقة لنقل مهندسين بأتوبيسات تابعة لشركات وهيئات حكومية للمشاركة في فعاليات انتخابية داعمة لأحد المرشحين، مشيرًا إلى أن معلومات مؤكدة وردت إليه تفيد بصدور تعليمات جديدة للحشد قبل جولة الإعادة المقررة غدًا، الجمعة 13 مارس، وقد تم إضافة وجود بدل مأمورية يبدأ من (1000) جنيه يتم صرفها من أموال وميزانية الشعب المصري المالك لتلك الهيئات والشركات، على حد قوله.

وشدد عبد الغني على أن استخدام الموارد العامة أو النفوذ الإداري في العملية الانتخابية النقابية يعد انتهاكًا لمبدأ حياد مؤسسات الدولة، كما يمثل إهدارًا للمال العام واستغلالًا لمقدرات الشعب في معركة انتخابية يفترض أن تقوم على الإرادة الحرة للمهندسين.

ودعا المرشح لمنصب نقيب المهندسين إلى إصدار توجيهات واضحة وصريحة لجميع الجهات الحكومية والشركات التابعة لها بضرورة الالتزام الكامل بالحياد وعدم توظيف الموارد أو الصفة الوظيفية في دعم أي مرشح.

كما أكد عبد الغني أن نزاهة الانتخابات النقابية تمثل ضمانة أساسية لاستقلال النقابات المهنية، وتعكس احترام الدولة لإرادة أعضائها، مشددًا على أن حماية هذه النزاهة مسئولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المهني.