قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجني الكثير من المال.. ترامب يربط بين ارتفاع أسعار النفط ومصلحة المواطنين الأمريكيين
46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026
ندوة إرشادية بمركز بلاط حول تسميد وري القمح والاستعداد لتلقيح نخيل
أزمة لبنان تتصاعد.. تهديد إسرائيلي بعملية برية ضد حزب الله
حجامة إمام عاشور تثير الجدل في مطار القاهرة قبل السفر لـ تونس
مجتبى خامنئي: لم أعرف بتعييني إلا من خلال التليفزيون الإيراني
إسرائيل توسّع هجماتها في لبنان.. تمركز عسكري جديد وقصف للضاحية الجنوبية
الذهب يرتفع 25 جنيها مساء اليوم الخميس 12-3-2026
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
الاحتلال يسقط التهم الموجهة ضد جنود إسرائيليين متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني
أحمد عصام فرحات: التأمل في نعمة الطعام دعوة قرآنية لشكر الله
القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتخابات المهندسين.. عبد الغني يخاطب ربع وزارات الحكومة لمنع الحشد غدا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الديب أبوعلي

جدد الدكتور المهندس محمد عبد الغني، المرشح لمنصب نقيب المهندسين، مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين، على خلفية ما وصفه بتجدد وقائع الحشد باستخدام إمكانات شركات وهيئات تابعة للدولة قبيل جولة الإعادة في انتخابات نقابة المهندسين.

وقال عبد الغني، في بيان له، إنه أرسل مذكرات رسمية جديدة إلى كل من رئيس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والمرافق، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة، والنقل، والصناعة، والتعليم، طالب فيها بالتدخل العاجل لوقف أي استخدام لإمكانات الدولة في الحشد الانتخابي.

وأوضح أن الجولة الأولى من انتخابات النقيب التي جرت يوم الجمعة 6 مارس شهدت وقائع موثقة لنقل مهندسين بأتوبيسات تابعة لشركات وهيئات حكومية للمشاركة في فعاليات انتخابية داعمة لأحد المرشحين، مشيرًا إلى أن معلومات مؤكدة وردت إليه تفيد بصدور تعليمات جديدة للحشد قبل جولة الإعادة المقررة غدًا، الجمعة 13 مارس، وقد تم إضافة وجود بدل مأمورية يبدأ من (1000) جنيه يتم صرفها من أموال وميزانية الشعب المصري المالك لتلك الهيئات والشركات، على حد قوله.

وشدد عبد الغني على أن استخدام الموارد العامة أو النفوذ الإداري في العملية الانتخابية النقابية يعد انتهاكًا لمبدأ حياد مؤسسات الدولة، كما يمثل إهدارًا للمال العام واستغلالًا لمقدرات الشعب في معركة انتخابية يفترض أن تقوم على الإرادة الحرة للمهندسين.

ودعا المرشح لمنصب نقيب المهندسين إلى إصدار توجيهات واضحة وصريحة لجميع الجهات الحكومية والشركات التابعة لها بضرورة الالتزام الكامل بالحياد وعدم توظيف الموارد أو الصفة الوظيفية في دعم أي مرشح.

كما أكد عبد الغني أن نزاهة الانتخابات النقابية تمثل ضمانة أساسية لاستقلال النقابات المهنية، وتعكس احترام الدولة لإرادة أعضائها، مشددًا على أن حماية هذه النزاهة مسئولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المهني.

الحكومة جولة الإعادة بانتخابات المهندسين شركات الدولة انتخابات المهندسين المهندس محمد عبد الغني نقيب المهندسين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انتخابات نقابة المهندسين نقابة المهندسين مجلس الوزراء الحشد الانتخابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ارشيفي

الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة

ترشيحاتنا

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو في ربع نهائي الكونفدرالية

حفل افطار رمضاني

الأولمبياد الخاص المصري ينظم حفل إفطار ويكرم الأبطال أصحاب الإنجازات الدولية

ممدوح عباس

الثقة تحولت لغرور.. ممدوح عباس يفتح النار على لاعبي الزمالك بعد الخسارة

بالصور

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد