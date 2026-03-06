بكري: انتخابات المهندسين تعكس حراكًا نقابيًا واسعًا ومنافسة قوية بين المرشحين

قال الإعلامي مصطفى بكري إن انتخابات نقابة المهندسين المصرية تعكس حالة من الحراك النقابي الواسع داخل واحدة من أكبر النقابات المهنية في مصر.

وأوضح بكري خلال حقائق واسرار أن الانتخابات تشهد منافسة قوية بين عدد كبير من المرشحين، وهو ما يعكس اهتمام المهندسين بالمشاركة في العمل النقابي والسعي إلى تطوير دور النقابة وتعزيز الخدمات المقدمة لأعضائها.

وأشار إلى أن هذا الحراك يسهم في ضخ دماء جديدة داخل العمل النقابي، بما يدعم تطوير الأداء النقابي ويعزز دور النقابة في خدمة أعضائها.

كما وجه بكري التحية إلى المهندس طارق النبراوي، مشيدًا بما يتمتع به من مهنية وخبرة وحنكة سياسية، مؤكدًا أن هذه الصفات كانت سببًا في اختياره سابقًا نقيبًا للمهندسين، فضلًا عن دوره في تعزيز مكانة النقابة وتطوير عملها خلال الفترة الماضية.