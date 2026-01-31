حلمي طولان يوضح حقيقة خلافاته خلال قيادته للمنتخب الثاني

أكد حلمي طولان، المدير الفني للمنتخب الوطني الثاني، أن حالة الزعل التي شعر بها في الفترة الماضية لم تكن موجهة لأي منظومة أو كيان، وإنما كانت ناتجة عن تصرفات أشخاص بعينهم، مشددًا على أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه المؤسسات الرياضية أو القائمين عليها.



قبول مهمة المنتخب الثاني رغم الصعوبات



وأوضح حلمي طولان أنه وافق على تولي مهمة تدريب المنتخب الوطني الثاني رغم الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة المحيطة بالمهمة، انطلاقًا من إحساسه بالمسؤولية الوطنية ورغبته في خدمة الكرة المصرية في أي وقت، مؤكدًا أن مصلحة المنتخب كانت الدافع الأول لقبول التحدي.

الاختيارات الفنية والمسؤولية الكاملة

وأشار المدير الفني إلى أنه لو أتيحت له الفرصة لاختيار جميع اللاعبين وفق رؤيته الفنية الكاملة، لكان تحمل المسؤولية كاملة عن النتائج، موضحًا أن أي مدرب يتمنى العمل في مناخ يسمح له بتنفيذ أفكاره الفنية دون قيود، وهو ما يسهم في تحقيق أفضل النتائج.

حقيقة فرض الأسماء على الجهاز الفني

ونفى طولان بشكل قاطع ما تردد عن فرض أي أسماء عليه داخل الجهاز الفني، مؤكدًا أن أحمد حسن أو عصام الحضري لم يُفرضا عليه بأي شكل من الأشكال، وأن العمل داخل المنتخب كان قائمًا على التعاون والاحترام المتبادل.

رأيه في عصام الحضري

وأشاد طولان بعصام الحضري، مؤكدًا أنه مدرب حراس مرمى كبير ويمتلك خبرات واسعة، لكنه أبدى غضبه من الفيديو الذي قام الحضري بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن توقيته لم يكن مناسبًا وأثار حالة من الجدل غير المبرر.

دعم كامل لمنتخب مصر

وشدد حلمي طولان على أن منتخب مصر له الأولوية المطلقة فوق أي اعتبار، مؤكدًا دعمه الكامل له في كل الظروف، ومختتمًا تصريحاته بالتأكيد على أنه لا توجد لديه أي أزمات أو خلافات مع أي طرف داخل الوسط الرياضي.



