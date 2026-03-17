سجلت أسعار الذهب في البحرين اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026 مستويات مختلفة في أسواق الذهب داخل المملكة، مع متابعة حركة البيع والشراء في المنامة وباقي الأسواق.

ويهتم المتعاملون بمتابعة أسعار مختلف الأعيرة، خاصة عيار 21 الأكثر تداولًا، إلى جانب أسعار الجنيه الذهب والأونصة، فضلاً عن قيمة نصاب الزكاة وفق سعر الذهب عيار 24.

متوسط أسعار الذهب اليوم في البحرين

عيار 24: 60.400 دينار

عيار 22: 55.375 دينار

عيار 21: 52.850 دينار

عيار 18: 45.300 دينار

الجنيه الذهب: 422.825 دينار

الأونصة بالدينار: 1,878.775 دينار

الأونصة بالدولار: 4,996.75 دولار

أسعار الذهب اليوم في البحرين

وبلغ نصاب الزكاة وفق سعر الذهب عيار 24 (ما يعادل 85 جرامًا) نحو 5,134.000 دينار بحريني.