مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، يومًا كرويًا حافلًا بالمواجهات القوية في مختلف البطولات، سواء على المستوى الأوروبي أو العربي، حيث تتجه الأنظار بشكل خاص إلى قمة دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وريال مدريد، إلى جانب لقاء مهم في كأس مصر يجمع بين بيراميدز وبتروجت.

قمة نارية في دوري أبطال أوروبا

تتصدر مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد جدول مباريات اليوم، حيث تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير نظرًا لقوة الفريقين وتاريخهما في البطولة. كما يشهد نفس التوقيت مواجهات أخرى لا تقل أهمية، أبرزها لقاء تشيلسي أمام باريس سان جيرمان، ومباراة آرسنال ضد باير ليفركوزن.

وفي وقت مبكر، يلتقي سبورتنج لشبونة مع بودو جليمت في مواجهة مرتقبة.

مواجهة قوية في كأس مصر

على الصعيد المحلي، يخوض فريق بيراميدز اختبارًا صعبًا أمام بتروجت في إطار منافسات كأس مصر، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً. ويسعى بيراميدز لمواصلة نتائجه الإيجابية، بينما يأمل بتروجت في تحقيق مفاجأة قوية والتأهل للدور التالي.

صراع مثير في الدوري القطري

تشهد منافسات الدوري القطري مواجهات متوازنة، أبرزها لقاء العربي أمام السد، إلى جانب مباراة الريان ضد الوكرة، ومواجهة الشمال مع الدحيل، وجميعها تقام في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

مواجهات قوية في الدوري الإماراتي

وفي الدوري الإماراتي، تتجه الأنظار إلى لقاء الوحدة والعين، بالإضافة إلى مباراة اتحاد كلباء أمام الشارقة، حيث تقام المباراتان في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وسط تنافس قوي على مراكز الصدارة