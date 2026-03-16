مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الإثنين الموافق 16 مارس 2026، عددًا من المواجهات المهمة في مختلف البطولات والدوريات، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباريات قوية ومثيرة في الدوريات الأوروبية والعربية.

وتتصدر مباراة برينتفورد أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز اهتمامات الجماهير، إلى جانب مواجهة رايو فاليكانو ضد ليفانتي في الدوري الإسباني، فضلاً عن لقاء كريمونيزي أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي. كما تشهد منافسات الدوري الإماراتي مواجهتين قويتين بين الجزيرة وخورفكان، ودبا الفجيرة أمام شباب أهلي دبي.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تتجه أنظار متابعي الدوري الإنجليزي الممتاز إلى المواجهة التي تجمع بين برينتفورد وولفرهامبتون، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعهما في جدول الترتيب.



ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تُنقل عبر قناة beIN Sports HD 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

وفي الدوري الإسباني، يستضيف فريق رايو فاليكانو نظيره ليفانتي في مباراة مرتقبة، يسعى خلالها كل فريق إلى حصد النقاط الثلاث من أجل تحسين موقعه في جدول ترتيب الليجا.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة beIN Sports HD 3.



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



أما في منافسات الدوري الإيطالي، فيلتقي فريق كريمونيزي مع نظيره فيورنتينا في مواجهة قوية يسعى خلالها الضيوف لمواصلة نتائجهم الإيجابية، بينما يأمل أصحاب الأرض في تحقيق مفاجأة أمام منافسهم.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قناة AD Sports 1 HD.



مواعيد مباريات الدوري الإماراتي والقنوات الناقلة

وتشهد منافسات الدوري الإماراتي مواجهتين مهمتين، حيث يلتقي فريق الجزيرة مع خورفكان في مباراة يسعى خلالها كل فريق لتعزيز رصيده من النقاط.

كما يواجه فريق دبا الفجيرة نظيره شباب أهلي دبي في لقاء قوي ضمن الجولة ذاتها.

وتقام المباراتان في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، حيث تُنقل مباراة الجزيرة وخورفكان عبر قناة أبوظبي الرياضية 1، بينما تُذاع مباراة دبا الفجيرة وشباب أهلي دبي عبر قناة أبوظبي الرياضية 2.



