الطقس غدا .. برد بالليل وحرارة بالنهار

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الجمعة، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

وأفادت الهيئة- في بيان، الخميس- أنه متوقع شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

واقرأ أيضًا:

نشاط الرياح غدا

كما متوقع نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء والقاهرة الكبرى ومحافظة البحر الأحمر قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر متوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 31 19

العاصمة الادارية 32 18

6 اكتوبر 32 18

بنها 31 19

دمنهور 31 19

وادي النطرون 30 18

كفر الشيخ 30 18

بلطيم 29 17

المنصورة 31 19

الزقازيق 31 18

شبين الكوم 30 17

طنطا 29 17

دمياط 24 18

بورسعيد 23 18

الإسماعيلية 31 17

السويس 30 18

العريش 25 15

رفح 24 14

رأس سدر 31 16

نخل 28 13

كاترين 23 10

الطور 29 21

طابا 28 20

شرم الشيخ 33 22

الغردقة 32 21

الإسكندرية 25 16

العلمين 25 15

مطروح 26 14

السلوم 30 16

سيوة 33 18

رأس غارب 32 20

سفاجا 31 21

مرسى علم 34 22

شلاتين 31 22

حلايب 26 23

أبو رماد 29 21

مرسى حميرة 30 20

أبرق 31 21

جبل علبة 33 21

رأس حدربة 26 23

الفيوم 31 18

بني سويف 32 18

المنيا 33 17

أسيوط 34 17

سوهاج 35 19

قنا 37 20

الأقصر 36 21

أسوان 36 22

الوادي الجديد 35 20

أبو سمبل 36 22