قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد أحكام قضائية ضده .. شقيق شيرين يعود برسالة غامضة على فيسبوك
طهران في مرمى الصواريخ الأمريكية.. دارك إيجل يرفع مستوى التهديد العسكري لإيران
رحلة الألم الأخيرة لعم طارق بعدما تركه ابنه.. الشاب بكر منقذ: وجدناه مريضًا في الشارع فتدخلنا لإنقاذه
بعد انتهاء التعاملات.. سعر العملات العربية في البنوك مساء اليوم.. اعرف سعر الريال والدينار الكويتي وصل كام
مسئول أمريكي: الاقتصاد الإيراني على وشك الانهيار.. ونأمل في إعادة فتح مضيق هرمز قريبا
لحظة انهيار حمدي الميرغني بعزاء والده في السويس
مصطفى بكري يشن هجوما حادا على داليا زيادة ويتهمها بالخيانة والتطاول على الدولة
الطقس غدا .. برد بالليل وحرارة بالنهار
جحود مؤلم .. القصة الكاملة لـ مٌسن الفيوم عم طارق زيدان بعد وفاته اليوم
وزير الدفاغ الأمريكي : لا نحتاج إلى موافقة الكونجرس على صلاحيات الحرب ضد إيران
اعرف هتقبض كام .. موعد صرف معاشات مايو 2026 بعد قرار التأمينات الجديد
تعديلات جديدة على قوانين كأس العالم 2026.. ماذا ينتظر منتخب مصر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

الطقس غدا .. برد بالليل وحرارة بالنهار

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الجمعة، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

وأفادت الهيئة- في بيان، الخميس- أنه متوقع شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

واقرأ أيضًا:

طقس حار

نشاط الرياح غدا

كما متوقع نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء والقاهرة الكبرى ومحافظة البحر الأحمر قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية. 

حالة البحر الأحمر 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر متوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

طقس حار

درجات الحرارة غدا في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 31 19

العاصمة الادارية 32 18

6 اكتوبر 32 18

بنها 31 19

دمنهور 31 19

وادي النطرون 30 18

كفر الشيخ 30 18

بلطيم 29 17

المنصورة 31 19

الزقازيق 31 18

شبين الكوم 30 17

طنطا 29 17

دمياط 24 18

بورسعيد 23 18

الإسماعيلية 31 17

السويس 30 18

العريش 25 15

رفح 24 14

رأس سدر 31 16

نخل 28 13

كاترين 23 10

الطور 29 21

طابا 28 20

شرم الشيخ 33 22

الغردقة 32 21

الإسكندرية 25 16

العلمين 25 15

مطروح 26 14

السلوم 30 16

طقس حار

سيوة 33 18

رأس غارب 32 20

سفاجا 31 21

مرسى علم 34 22

شلاتين 31 22

حلايب 26 23

أبو رماد 29 21

مرسى حميرة 30 20

أبرق 31 21

جبل علبة 33 21

رأس حدربة 26 23

الفيوم 31 18

بني سويف 32 18

المنيا 33 17

أسيوط 34 17

سوهاج 35 19

قنا 37 20

الأقصر 36 21

أسوان 36 22

الوادي الجديد 35 20

أبو سمبل 36 22

الطقس حالة الطقس حالة الطقس غدا الأرصاد الأرصاد الجوية الظواهر الجوية غدا نشاط الرياح غدا حالة البحر المتوسط حالة البحر الأحمر درجات الحرارة درجات الحرارة غدا في محافظات ومدن مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل فرد بالبطاقة| تفاصيل منحة الرئيس السيسي الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة

سعر الذهب

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

منحة عيد العمال

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

الطعمية

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

ترشيحاتنا

المسجد الحرام

"الداخلية السعودية": تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول حاملها أداء فريضة الحج

ايران

إيران تخدع ترامب .. طهران تهرب من الحصار الأمريكي بحيلة ذكية

البحرية الاسرائيلية

البحرية الإسرائيلية تبدأ السيطرة على سفن “أسطول الصمود” المتجه إلى غزة

بالصور

دراسة تغير المفاهيم : التوقيت المناسب لممارسة الرياضة يؤثر على صحة القلب

توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب
توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب
توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب

دراسة تحذيرية للنساء: هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر

هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر
هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر
هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر

دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة

دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس

نصائح فعالة للولدين للتعامل مع أطفال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد