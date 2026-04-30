الرئيس اللبناني: متمسكون بوقف الأعمال العدائية.. ونجري اتصالات مع واشنطن للضغط على إسرائيل

قدّم رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون تعازيه إلى وزيري الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، وقائد الجيش، والمدير العام للدفاع المدني، باستشهاد عناصر من الجيش اللبناني والدفاع المدني في الجنوب، مشددًا في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم على متابعته مع رئيس الحكومة نواف سلام للأوضاع في الجنوب، ومؤكدًا أنه يجري اتصالات مع سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض لحثها على مواصلة التواصل مع الإدارة الأميركية للضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار.

كما وجّه التحية إلى العمال اللبنانيين بمناسبة عيد العمال في الأول من مايو، مشيدًا بصمودهم ودورهم في الحفاظ على استمرارية لبنان رغم الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة، مؤكدًا وقوف الحكومة إلى جانبهم ضمن الإمكانات المتاحة.

وعقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أوضح وزير الإعلام اللبناني بول مرقص ردًا على سؤال بشأن ما أثير حول وثيقة أميركية تتضمن حرية الحركة الإسرائيلية في لبنان، أن الموقف اللبناني لم يتغير، وأن لبنان لا يزال متمسكًا بوقف الأعمال العدائية فى عام 2024، مشيرًا إلى أن حق الدفاع عن النفس منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أن رئيس الجمهورية توقف خلال الجلسة عند استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا مع رئيس الحكومة تمسك لبنان بتثبيت وقف إطلاق النار واستمرار الاتصالات الدولية للضغط في هذا الاتجاه.

وفي ردّه على أسئلة الصحفيين بشأن ما ورد في البيان الأميركي حول اعتبار “حزب الله” عدوًا مشتركًا وحرية العمل الإسرائيلي داخل لبنان، شدد وزير الإعلام على أن الحكومة اللبنانية تتمسك بما أعلنته سفيرة لبنان في واشنطن عقب اللقاء الأول، معتبرًا أن البيان الصادر عن الخارجية الأميركية يعكس وجهة نظرها للمواقف التي نوقشت خلال اللقاءات، من دون أن يعني تبدلًا في الموقف الرسمي اللبناني.