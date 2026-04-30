سيدات غلبن الشيطان .. جنازة مهيبة للرضيع رحيم ضحية جدتيه وعمته بالصف

شيّع أهالي قرية الأخصاص بمركز الصف بمحافظة الجيزة جثمان الرضيع “رحيم” إلى مثواه الأخير، وسط حالة من الحزن الشديد والانهيار بين أسرته، بعد وفاته في واقعة مأساوية كشفت النيابة العامة تفاصيلها خلال التحقيقات الجارية، والمتعلقة باتهام عدد من أفراد الأسرة بارتكاب جريمة داخل المنزل.

وتواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها في الواقعة، التي بدأت عقب وفاة الرضيع البالغ من العمر شهرًا واحدًا داخل إحدى قرى مركز الصف، وإصابة شقيقته الطفلة “رحمة” بإصابات خطيرة استدعت تدخلًا جراحيًا عاجلًا، حيث استأصل الأطباء جزءًا من أمعائها داخل مستشفى أبو الريش للأطفال، ولا تزال تخضع للعلاج حتى الآن.

وبحسب التحريات، بدأت الشكوك تتصاعد بعد تكرار الإصابات داخل نفس الأسرة وادعاء تعرض الطفلين للدغ ثعابين، وهو ما لم يتوافق مع التقرير الطبي، ما دفع الأجهزة المعنية لفتح تحقيق موسع في الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن الإصابات لم تكن طبيعية، وإنما ناتجة عن اعتداء داخل المنزل باستخدام مواد خطيرة، حيث تبين تورط الجدة وشقيقتها وعمة الطفلين في الواقعة، وقيامهن بحقن الطفلة ورضيعها بمواد سامة، مع محاولة إخفاء الجريمة وإيهام الجميع بأنها لدغات ثعابين.

وأمرت النيابة بحبس المتهمات 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات تكميلية، مع اتخاذ إجراءات تشريحية لجثمان الرضيع لبيان أسباب الوفاة بدقة، فيما خيمت حالة من الصدمة والحزن على أهالي القرية خلال الجنازة المهيبة.