قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غلق كلي 10 أيام لـ طريق مصر أسوان الزراعي الغربي | اِعرف التحويلات المرورية
3 أيام راحة للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء
ترامب : لا مانع لدي من مشاركة إيران في كأس العالم
عودة قوية | حدوتة شيرين مع فضل شاكر في دائرة الانتظار
ترامب : الإيرانيون يريدون إبرام صفقة معنا
اشتباكات عنيفة بين بروكسي ومسار إف سي بعد أزمة تحكيمية في دوري المحترفين
سيد الطيب ينتقد ضياء العوضي : دفعت 3 آلاف جنيه في الكشف ومبيردش على المرضى
محمد صلاح يستمتع بلحظات استجمام هادئة بعد غيابه عن المباريات للإصابة
نظام الطيبات ليس علاجا .. جمال شعبان يحذر المواطنين
19 ألف وحدة في 8 مدن جديدة .. رابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026
سحب 30 ألف لعبة من الأسواق في بريطانيا بسبب مادة مسرطنة.. ما القصة؟
لا سفر دون إخطار | تشريع جديد يحكم تنقل الأبناء بعد الطلاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

سيدات غلبن الشيطان .. جنازة مهيبة للرضيع رحيم ضحية جدتيه وعمته بالصف

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

شيّع أهالي قرية الأخصاص بمركز الصف بمحافظة الجيزة جثمان الرضيع “رحيم” إلى مثواه الأخير، وسط حالة من الحزن الشديد والانهيار بين أسرته، بعد وفاته في واقعة مأساوية كشفت النيابة العامة تفاصيلها خلال التحقيقات الجارية، والمتعلقة باتهام عدد من أفراد الأسرة بارتكاب جريمة داخل المنزل.

وتواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها في الواقعة، التي بدأت عقب وفاة الرضيع البالغ من العمر شهرًا واحدًا داخل إحدى قرى مركز الصف، وإصابة شقيقته الطفلة “رحمة” بإصابات خطيرة استدعت تدخلًا جراحيًا عاجلًا، حيث استأصل الأطباء جزءًا من أمعائها داخل مستشفى أبو الريش للأطفال، ولا تزال تخضع للعلاج حتى الآن.

وبحسب التحريات، بدأت الشكوك تتصاعد بعد تكرار الإصابات داخل نفس الأسرة وادعاء تعرض الطفلين للدغ ثعابين، وهو ما لم يتوافق مع التقرير الطبي، ما دفع الأجهزة المعنية لفتح تحقيق موسع في الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن الإصابات لم تكن طبيعية، وإنما ناتجة عن اعتداء داخل المنزل باستخدام مواد خطيرة، حيث تبين تورط الجدة وشقيقتها وعمة الطفلين في الواقعة، وقيامهن بحقن الطفلة ورضيعها بمواد سامة، مع محاولة إخفاء الجريمة وإيهام الجميع بأنها لدغات ثعابين.

وأمرت النيابة بحبس المتهمات 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات تكميلية، مع اتخاذ إجراءات تشريحية لجثمان الرضيع لبيان أسباب الوفاة بدقة، فيما خيمت حالة من الصدمة والحزن على أهالي القرية خلال الجنازة المهيبة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل فرد بالبطاقة| تفاصيل منحة الرئيس السيسي الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة

سعر الذهب

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

منحة عيد العمال

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

شقق الإسكان

19 ألف وحدة سكنية..تفاصيل طرح كراسة شروط «سكن لكل المصريين» 2026

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. نقل هشام جعفر وعددا من مسئولي التعليم الخاص من ديوان الوزارة للمديريات

ترشيحاتنا

اجازة عيد العمال

إجازة عيد العمال.. قائمة العطلات الرسمية المقبلة في2026

اسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس.. كم وصل البانيه؟

موعد صرف مرتبات مايو2026

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026.. احسب الزيادات الجديدة

بالصور

مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد .. ليست كلها صحية كما تظن

مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد
مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد
مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد

دراسة تغير المفاهيم : التوقيت المناسب لممارسة الرياضة يؤثر على صحة القلب

توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب
توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب
توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب

دراسة تحذيرية للنساء: هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر

هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر
هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر
هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر

دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة

دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس

فيديو

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبدالوهاب تحافظ على صدارة يوتيوب بــ الحضن شوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد