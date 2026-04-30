مصر تودّع اللواء كمال مدبولي .. ومصطفى بكري : أبطال أكتوبر سيظلون في ذاكرة الوطن

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن أبطال حرب أكتوبر سيبقون خالدين في ذاكرة الشعب المصري، لما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن.

وقال بكري، خلال تقدبمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، شيّعت مصر، الثلاثاء الماضي، جثمان اللواء كمال مدبولي، والد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسط حالة من الحزن والتقدير لمسيرته العسكرية ودوره الوطني.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه أقيمت مراسم الجنازة في مسجد المشير، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات العامة، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة أسرة الفقيد.

وأشار إلى أنه في لفتة إنسانية حرص الرئيس السيسي على التواجد للمشاركة في تشييع الجنازة بمسجد المشير لمواساة الدكتور مصطفى مدبولي.

كما تقدم النائب محمد أبو العينين وأسرة البرنامج وقناة صدى البلد بخالص التعازي إلى الدكتور مصطفى مدبولي وأسرة الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.