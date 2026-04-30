اعرف هتقبض كام .. موعد صرف معاشات مايو 2026 بعد قرار التأمينات الجديد

مع اقتراب حلول شهر مايو، تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبدء صرف معاشات شهر مايو 2026، خلال الساعات القليلة المقبلة، وسط متابعة واسعة من المواطنين لانتظام مواعيد الصرف وتيسير الإجراءات أمام أصحاب المعاشات، حيث يزداد اهتمام المستفيدين بمعرفة التفاصيل الدقيقة لمواعيد الحصول على مستحقاتهم الشهرية، بما يساعدهم على تنظيم التزاماتهم المعيشية والاستعداد للفترة المقبلة.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2026

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن معاشات شهر مايو 2026 ستُصرف ابتداءً من يوم 1 من الشهر ذاته وتستمر حتى نهاية الشهر، وذلك لضمان وصول المستحقات إلى جميع أصحاب المعاشات دون ضغط أو تزاحم على منافذ الخدمة.

وأكدت استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان انسيابية عمليات الصرف وتوفير السيولة النقدية الكافية بجميع منافذ الخدمة على مستوى الجمهورية، لتجنب أي زحام أو تأخير في استلام المستحقات.

طريقة الاستعلام عن معاش شهر مايو 2026

ـ زيارة موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ـ اختيار أيقونة صاحب معاش.

ـ اضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

ـ استعلم عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

ـ اكتب الرقم القومي في الخانة الموضحة بالموقع.

ـ أضغط على «استعلام».

قيمة معاشات شهر مايو 2026

- معاشات مايو 2026 لـ الشريحة الأولى 1495 جنيهًا.

- معاشات مايو 2026 لـ الشريحة الثانية 1725 جنيهًا.

- معاشات مايو 2026 لـ الشريحة الثالثة 1840 جنيهًا.

- معاشات مايو 2026 لـ الشريحة الرابعة 2300 جنيه.

- معاشات مايو 2026 لـ الشريحة الخامسة 2645 جنيهًا.

- معاشات مايو 2026 لـ الشريحة السادسة 2990 جنيهًا.

- معاشات مايو 2026 لـ الشريحة السابعة 3335 جنيهًا.

- معاشات مايو 2026 لـ الشريحة الثامنة 3680 جنيهًا.

- معاشات مايو 2026 لـ الشريحة التاسعة 4025 جنيهًا.

- معاشات مايو 2026 لـ الشريحة العاشرة 4370 جنيهًا.

- معاشات مايو 2026 لـ الشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا.

- معاشات مايو 2026 لـ الشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا.

- معاشات مايو 2026 لـ الشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات.

- معاشات مايو 2026 لـ الشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيهًا.

أماكن معاش شهر مايو 2026

وأشارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن صرف المعاشات سيكون من خلال الأمكن التالية:

- ماكينات الصراف الآلي ATM

- فروع البنوك

- مكاتب البريد

- المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول لمن يفضلون المعاملات الرقمية.