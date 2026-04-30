الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

القبض النهاردة.. تبكير موعد صرف معاشات مايو 2026 للتيسير على المواطنين

القبض النهاردة.. تبكير موعد صرف معاشات مايو 2026
القبض النهاردة.. تبكير موعد صرف معاشات مايو 2026
إسراء عبدالمطلب

تشهد الساحة الاجتماعية في مصر حالة من الترقب بين ملايين أصحاب المعاشات، بعد إعلان تبكير صرف معاشات شهر مايو 2026، في خطوة جاءت استجابة لاعتبارات تنظيمية مرتبطة بالإجازات الرسمية، بالتزامن مع استمرار بعض التحديات الفنية داخل منظومة التأمينات الاجتماعية الرقمية، والتي أثارت جدلاً واسعًا خلال الأسابيع الماضية بسبب تباطؤ الخدمات في عدد من المكاتب.

فرصة لأصحاب المعاشات| احصل على قرض شخصي يصل إلى مليون جنيه بمزايا مميزة

منظومة التحول الرقمي

بدأت ملامح الأزمة مع تطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة للتأمينات الاجتماعية في 24 فبراير 2026، والتي استهدفت تطوير الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية. ورغم خضوع المنظومة لفترة تجريبية مطولة استمرت قرابة عام ونصف، إلا أن التشغيل الفعلي كشف عن بعض الأعطال الفنية الجزئية، خاصة في خدمات استخراج المستندات مثل "برنت التأمينات"، إلى جانب تأخر في بعض المعاملات اليومية داخل المكاتب.

وأدى هذا الوضع إلى حالة من الازدحام والتكدس داخل عدد من الفروع، ما تسبب في تعطيل مصالح شريحة كبيرة من المواطنين، خصوصًا أصحاب المعاملات العاجلة، وهو ما دفع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى إصدار توضيحات متكررة تؤكد أن ما يحدث لا يمثل توقفًا كاملًا للخدمات، وإنما تباطؤًا مؤقتًا في الأداء نتيجة تحديات تشغيلية مرتبطة بالتحول الرقمي.

تفاصيل قرار تبكير الصرف
في هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة عن قرار تبكير صرف معاشات شهر مايو 2026، ليبدأ الصرف فعليًا اعتبارًا من مساء الخميس 30 أبريل، بدلًا من الموعد المعتاد في الأول من مايو، وذلك بسبب توافق التاريخ مع يوم الجمعة الذي يعد عطلة رسمية للبنوك. ويأتي هذا القرار في إطار التيسير على المواطنين وضمان حصولهم على مستحقاتهم دون تأخير.

وأكدت الهيئة أن عمليات الصرف ستتم بشكل تدريجي عبر ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، مع استمرار العمل على تعزيز البنية التكنولوجية للمنظومة لتقليل الأعطال وتحسين كفاءة الخدمة خلال الفترة المقبلة.

تحديات مستمرة ومطالبات شعبية
ورغم الإجراءات التصحيحية والتوضيحات الرسمية، لا تزال حالة من القلق تسيطر على شريحة من المواطنين، خاصة في ظل استمرار بعض الأعطال الفنية وتباطؤ الخدمات في عدد من المكاتب. ويطالب العديد من المتعاملين بسرعة إعادة النظام إلى كامل طاقته التشغيلية، لتخفيف الأعباء اليومية المرتبطة بتأخير المعاملات.

في المقابل، تؤكد الجهات المسؤولة أن مشروع التحول الرقمي يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتحقيق الشفافية، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، بما يضمن تحسين تجربة المواطنين مستقبلاً، رغم التحديات المؤقتة المصاحبة لمرحلة الانتقال.

التأمينات التأمينات الاجتماعية المعاشات أصحاب المعاشات

الطعمية
الطعمية
الطعمية

