بعد أحكام قضائية ضده .. شقيق شيرين يعود برسالة غامضة على فيسبوك

قضت محكمة مختصة في القاهرة بإلزام محمد عبد الوهاب بسداد مبلغ 120 ألف دولار، بالإضافة إلى فائدة قدرها 4%، وذلك في قضية التحكيم المقامة ضده من شقيقته الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وكانت محكمة جنح المقطم المنعقدة في مجمع محاكم زينهم قد سبق وأن أصدرت حكمًا بحبس محمد عبد الوهاب لمدة 6 أشهر، على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب وإتلاف محتويات منزل شقيقته بالمقطم.

وبعد غياب عن مواقع التواصل الاجتماعي منذ منتصف يناير الماضي، عاد محمد عبد الوهاب للظهور عبر حسابه على فيسبوك، حيث نشر رسالة تحدث فيها عن أهمية الابتعاد أحيانًا عن منصات التواصل “للاسترخاء والابتعاد عن العالم الكاذب”، مؤكدًا أنه بخير وفي حالة جيدة.

وأشار في منشوره إلى رفضه ما وصفه بالهجوم عليه أو تداول معلومات عنه، نافيًا بشكل غير مباشر ما يتم تداوله بشأن وضعه، وداعيًا لتجربة الابتعاد عن مواقع التواصل لفترة.

حفل شيرين في الساحل الشمالي

ومن ناحية أخرى أعلن ناصر بيجاتو مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن عودة النجمة شيرين عبد الوهاب إلى إحياء الحفلات الغنائية مجددًا بعد فترة غياب طويلة أثارت تساؤلات جمهورها ومحبيها في مصر والوطن العربي.

وكشف بيجاتو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن تفاصيل أولى حفلات شيرين المرتقبة، حيث من المقرر أن تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم 7 أغسطس المقبل في منطقة الساحل الشمالي، في واحدة من أبرز السهرات الصيفية المنتظرة هذا العام.

وأشار إلى أن الحفل من تنظيم المنتج ياسر الحريري، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير نظرًا للشعبية الواسعة التي تتمتع بها شيرين.