الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بعد أحكام قضائية ضده .. شقيق شيرين يعود برسالة غامضة على فيسبوك

شيرين وشقيقها
يارا أمين

قضت محكمة مختصة في القاهرة بإلزام محمد عبد الوهاب بسداد مبلغ 120 ألف دولار، بالإضافة إلى فائدة قدرها 4%، وذلك في قضية التحكيم المقامة ضده من شقيقته الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وكانت محكمة جنح المقطم المنعقدة في مجمع محاكم زينهم قد سبق وأن أصدرت حكمًا بحبس محمد عبد الوهاب لمدة 6 أشهر، على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب وإتلاف محتويات منزل شقيقته بالمقطم.

وبعد غياب عن مواقع التواصل الاجتماعي منذ منتصف يناير الماضي، عاد محمد عبد الوهاب للظهور عبر حسابه على فيسبوك، حيث نشر رسالة تحدث فيها عن أهمية الابتعاد أحيانًا عن منصات التواصل “للاسترخاء والابتعاد عن العالم الكاذب”، مؤكدًا أنه بخير وفي حالة جيدة.

وأشار في منشوره إلى رفضه ما وصفه بالهجوم عليه أو تداول معلومات عنه، نافيًا بشكل غير مباشر ما يتم تداوله بشأن وضعه، وداعيًا لتجربة الابتعاد عن مواقع التواصل لفترة.

حفل شيرين في الساحل الشمالي 

ومن ناحية أخرى أعلن ناصر بيجاتو مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن عودة النجمة شيرين عبد الوهاب  إلى إحياء الحفلات الغنائية مجددًا بعد فترة غياب طويلة أثارت تساؤلات جمهورها ومحبيها في مصر والوطن العربي.

وكشف بيجاتو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن تفاصيل أولى حفلات شيرين المرتقبة، حيث من المقرر أن تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم 7 أغسطس المقبل في منطقة الساحل الشمالي، في واحدة من أبرز السهرات الصيفية المنتظرة هذا العام. 

وأشار إلى أن الحفل من تنظيم المنتج ياسر الحريري، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير نظرًا للشعبية الواسعة التي تتمتع بها شيرين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل فرد بالبطاقة| تفاصيل منحة الرئيس السيسي الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة

سعر الذهب

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

منحة عيد العمال

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

شقق الإسكان

19 ألف وحدة سكنية..تفاصيل طرح كراسة شروط «سكن لكل المصريين» 2026

ترشيحاتنا

الطعمية

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

احذر تناول جلد الفراخ

بعد تحذير شعبة الدواجن من الهياكل.. أضرار خطيرة لتناول جلد الفراخ

هياكل الفراخ

غير صالحة للاستخدام الآدمي.. مخاطر تناول هياكل وأرجل الفراخ

بالصور

دراسة تغير المفاهيم : التوقيت المناسب لممارسة الرياضة يؤثر على صحة القلب

توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب
توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب
توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب

دراسة تحذيرية للنساء: هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر

هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر
هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر
هشاشة العظام مرتبطة بجين مرض ألزهايمر

دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة

دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس

نصائح فعالة للولدين للتعامل مع أطفال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد