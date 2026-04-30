مفاجآت كثيرة.. مدير أعمال شيرين عبدالوهاب يكشف تفاصيل حفلها في الساحل|خاص

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ناصر بيجاتو مدير اعمال شيرين عبد الوهاب
أعلن ناصر بيجاتو مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن عودة النجمة شيرين عبد الوهاب  إلى إحياء الحفلات الغنائية مجددًا بعد فترة غياب طويلة أثارت تساؤلات جمهورها ومحبيها في مصر والوطن العربي.

وكشف بيجاتو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن تفاصيل أولى حفلات شيرين المرتقبة، حيث من المقرر أن تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم 7 أغسطس المقبل في منطقة الساحل الشمالي، في واحدة من أبرز السهرات الصيفية المنتظرة هذا العام. 

وأشار إلى أن الحفل من تنظيم المنتج ياسر الحريري، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير نظرًا للشعبية الواسعة التي تتمتع بها شيرين.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدي البلد، أوضح مدير أعمالها أن الحفل لن يكون عاديًا، بل سيحمل العديد من المفاجآت التي يتم التحضير لها بعناية، مؤكدًا أن شيرين تستعد لتقديم مجموعة متنوعة من أغانيها، تجمع بين الأعمال الجديدة التي، إلى جانب باقة من أشهر أغانيها القديمة التي يعشقها الجمهور.

وأضاف أن عودة شيرين للحفلات جاءت بعد استعدادات مكثفة ورغبة قوية منها في التواصل المباشر مع جمهورها مرة أخرى، خاصة بعد فترة الغياب التي ابتعدت خلالها عن الساحة الغنائية والحفلات الحية.

وأكد بيجاتو أنه حتى الآن لم يتم التعاقد على حفلات أخرى خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التركيز حاليًا منصب بالكامل على حفل الساحل الشمالي، ليكون بمثابة انطلاقة قوية ومميزة لعودة شيرين إلى جمهورها.

وتُعد هذه العودة واحدة من أبرز الأحداث الفنية المنتظرة، خاصة أن شيرين عبد الوهاب تُعد من أهم الأصوات الغنائية في الوطن العربي، وتمتلك رصيدًا كبيرًا من النجاحات والأغاني التي حققت انتشارًا واسعًا على مدار سنوات.

ويترقب الجمهور هذا الحفل بشغف كبير، على أمل أن يشهد عودة قوية ومختلفة لشيرين، تعيدها إلى مكانتها المعتادة على الساحة الفنية، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النشاط الفني والحفلات خلال الفترة المقبلة.

