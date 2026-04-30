أخبار بني سويف.. تكثيف حملات “طرق الأبواب” لحسم ملفات التصالح.. وتتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

بني سويف تكثف حملات “طرق الأبواب” لحسم ملفات التصالح في مخالفات البناء

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن بني سويف تنفيذ حملات «طرق الأبواب» بمختلف القرى والمدن، لحث المواطنين على سرعة استكمال ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء، وفقًا لأحكام القانون رقم 187، وذلك في إطار حرص المحافظة على تيسير الإجراءات أمام المواطنين وتقنين أوضاعهم القانونية.

وأكدت المحافظة أن هذه الحملات تستهدف توعية المواطنين بأهمية الانتهاء من استكمال المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة، للاستفادة من التيسيرات التي يتيحها القانون، وتجنب التعرض للإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها حيال غير الجادين أو المتقاعسين عن استكمال ملفات التصالح، مشيرة إلى أن فرق العمل الميدانية تقوم بالتواصل المباشر مع المواطنين والرد على استفساراتهم وتوضيح خطوات وإجراءات استكمال الملفات.

بني سويف تتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية 2025/2026 في اجتماع موسع

واصل كامل علي غطاس السكرتير العام لمحافظة بني سويف، عقد الاجتماع الأسبوعي لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات ودفع العمل بها وفق الجداول الزمنية المحددة.

حل المشاكل والشكاوي.. محافظ بني سويف يواصل لقاءاته الأسبوعية بالمواطنين

يواصل اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف ،عقد اللقاء المفتوح بالمواطنين، لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى المواطنين فى مختلف الخدمات والقطاعات وذلك في وجود المختصين من وكلاء الوزارة ومديري المديريات والإدارات المعنية لسرعة طرح الحلول وتنفيذها ، مع متابعة من مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن.

استهل المحافظ لقائه مع المواطنين ببحث الشكوى التي تقدم بها أحد المواطنين عن أهالي قرية رياض باشا التابعة لمركز بني سويف ، يتضررون فيها من إزالة مطب بمدخل الجهة اليمنى على طريق دمو بالقرب من محور عدلي منصور، مما يشكل خطورة على أمن وسلامة أهالي القرية أثناء عبور الطريق ، خاصة الأطفال وكبار السن.