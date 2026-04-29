بني سويف تكثف حملات “طرق الأبواب” لحسم ملفات التصالح في مخالفات البناء

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن بني سويف تنفيذ حملات «طرق الأبواب» بمختلف القرى والمدن، لحث المواطنين على سرعة استكمال ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء، وفقًا لأحكام القانون رقم 187، وذلك في إطار حرص المحافظة على تيسير الإجراءات أمام المواطنين وتقنين أوضاعهم القانونية.

وأكدت المحافظة أن هذه الحملات تستهدف توعية المواطنين بأهمية الانتهاء من استكمال المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة، للاستفادة من التيسيرات التي يتيحها القانون، وتجنب التعرض للإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها حيال غير الجادين أو المتقاعسين عن استكمال ملفات التصالح، مشيرة إلى أن فرق العمل الميدانية تقوم بالتواصل المباشر مع المواطنين والرد على استفساراتهم وتوضيح خطوات وإجراءات استكمال الملفات.

فيما تواصل المراكز التكنولوجية بمختلف الوحدات المحلية استقبال المواطنين على مدار اليوم لإنهاء إجراءات التصالح واستكمال الملفات، مع تقديم التسهيلات اللازمة وتوفير الدعم الفني والإداري لتسريع الإجراءات وتذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين أثناء استكمال طلباتهم.

تأتي هذه الحملات ضمن خطة متكاملة وجه المحافظ اللواء عبدالله عبدالعزيز بتنفيذها بهدف تسريع معدلات الإنجاز بملف التصالح، من خلال استمرار المرور الميداني وتقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمواطنين بمختلف القرى والمراكز، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني والحفاظ على حقوق المواطنين وحقوق الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإنهاء هذا الملف الحيوي وتقديم كافة أوجه التيسير للمواطنين الجادين.