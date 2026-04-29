أخبار بني سويف| رئيس الجامعة يفتتح المعرض السنوي للملابس بالتعاون مع نادي روتاري.. ويكرّم المدير التنفيذي للمستشفيات

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

رئيس جامعة بني سويف يفتتح المعرض السنوي للملابس بالتعاون مع نادي روتاري
افتتح الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، المعرض الخيري للملابس والأحذية، الذي أُقيم بالتعاون مع نادي روتاري، بمقر الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، بهدف توفير الملابس الجديدة بأسعار رمزية للطلاب غير القادرين ، وذلك بحضور الدكتور عيد أبو بكر عميد كلية التجارة، والدكتورة هبة عبد اللطيف، رئيس فرع نادي روتاري بني سويف، والمهندس اسماعيل شافعي عضو مجلس كلية الألسن بجامعة بني سويف  ورئيس نادي روتاري ميدوم،  ومحمد سليم، أمين عام الجامعة، والكابتن محمد فاروق، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وفيفي جرجس، والدكتور أحمد فؤاد، ولفيف من أعضاء النادي والطلاب .

وأوضح الدكتور طارق علي أن المعرض يضم أكثر من 1000 قطعة ملابس متنوعة للطلاب والطالبات غير القادرين، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مؤكداً أن هذه المبادرات تأتي في إطار تعزيز قيم التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على مد جسور التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتقديم مختلف أوجه الدعم لأبنائها الطلاب، بما ينعكس إيجابًا على استقرارهم الدراسي والاجتماعي، وأضاف أن الجامعة لا تدخر جهدًا في التواصل المستمر مع الطلاب وتلبية احتياجاتهم، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة على التميز.

بني سويف تكرم عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة

كرم مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، بجلسته رقم 257، الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف ، وذلك تقديرًا لجهوده المتميزة ودوره البارز في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفيات الجامعية، والعمل على تطوير منظومة الرعاية الصحية بما يلبي احتياجات المرضى. جاء ذلك بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمادة محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

مجلس جامعة بني سويف يكرم دنيا عطوة المدرس بمعهد الليزر
كرم مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، بجلسته رقم 257،  الدكتورة دنيا محمد محمد عطوة، المدرس بمعهد أبحاث وتطبيقات الليزر، وذلك بمناسبة حصولها على زمالة ماري كوري الأوروبية بالشراكة مع جامعة بيزا الإيطالية، في إنجاز علمي متميز يعكس مكانة الجامعة وقدرتها على المنافسة في المحافل الدولية. جاء ذلك بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمادة محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس. 
 

