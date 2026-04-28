بني سويف تكرم عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة

كرم مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، بجلسته رقم 257، الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف ، وذلك تقديرًا لجهوده المتميزة ودوره البارز في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفيات الجامعية، والعمل على تطوير منظومة الرعاية الصحية بما يلبي احتياجات المرضى. جاء ذلك بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمادة محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور طارق علي، أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص الجامعة على تقدير النماذج المشرفة التي تسهم بجهودها في تحسين جودة الخدمات الصحية، مشيدًا بما بذله الدكتور عماد البنا من عمل دؤوب وجهود ملموسة في تطوير الأداء داخل المستشفيات الجامعية، وتعزيز كفاءتها بما يحقق أفضل خدمة طبية للمواطنين.

ومن جانبه، أعرب الدكتورعماد البنا عن خالص شكره وتقديره لرئيس الجامعة على هذا التكريم، مؤكدًا أن ما تحقق من تطوير هو نتاج عمل جماعي وتعاون مستمر بين جميع الفرق الطبية والإدارية، ومشددًا على استمرار بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة.