محافظ بني سويف يتفقد مدرسة بإهناسيا ويشدد على الانضباط ومتابعة العملية التعليمية

تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف مدرسة الشهيد نقيب عادل شعيب بالشيخ سليمان بشكل مفاجئ.

وخلال الزيارة حرص على متابعة جانب من شرح حصة داخل أحد الفصول، والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية ومستوى التفاعل داخل الفصول التي تعمل بنظام الفترتين للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

كما كلف إدارات المتابعة والتفتيش بمراجعة سجلات الحضور والانصراف، والتأكد من انتظام تواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مع التشديد على تطبيق الانضباط داخل المدرسة.

وكلف المحافظ مكتبه بمتابعة مطلب المدرسة الخاص بتهيئة مساحة داخل فناء المدرسة لاستخدامها في ممارسة الأنشطة المدرسية، بما يتيح للطلاب الاستفادة من الفراغات المتاحة بشكل منظم وآمن.

كما شدد على ضرورة مراجعة اشتراطات الأمن والسلامة داخل المدرسة، مع سرعة تلافي عدد من الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة، ومتابعتها بشكل عاجل.