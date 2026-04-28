محافظة بني سويف: نقل خط استقبال شكاوى واستغاثات المواطنين إلى مقر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ

أعلنت محافظة بني سويف نقل خط استقبال شكاوى واستغاثات المواطنين (114) إلى مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لرفع كفاءة وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين بجميع القطاعات الخدمية والحيوية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة تلقي الشكاوى والاستغاثات.

وأوضحت المحافظة أن خط الشكاوى والاستغاثات (114)جاهز لاستقبال شكاوى واستغاثات المواطنين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، مع التعامل الفوري مع البلاغات وتوجيهها إلى الجهات المختصة ومتابعة إجراءات التنفيذ حتى الانتهاء من حلها، مؤكدًا حرص المحافظة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة السريعة لاحتياجاتهم، بما يدعم جهود تحسين مستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطنين في مختلف القطاعات.ا

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي للاستفادة من الإمكانيات التقنية المتطورة التي يتمتع بها مركز السيطرة والشبكة الوطنية، والتي تشمل أنظمة الرصد اللحظي وآليات المتابعة الفورية للأحداث الطارئة، إلى جانب تقنيات الربط الآمن والموحد بين الجهات التنفيذية والسيادية والخدمية، بما يسهم في رفع كفاءة التعامل مع البلاغات وتحقيق درجات الجاهزية المطلوبة، وسرعة المتابعة الميدانية الإلكترونية.