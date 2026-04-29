بني سويف تتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية 2025/2026 في اجتماع موسع

واصل كامل علي غطاس السكرتير العام لمحافظة بني سويف، عقد الاجتماع الأسبوعي لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات ودفع العمل بها وفق الجداول الزمنية المحددة.

جاء ذلك بحضور:محمد عبد اللطيف مدير الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، ناصر فراج مدير مديرية الطرق والنقل، محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، ومسؤولي التعاقدات الحكومية، ومنطقة تعمير بني سويف، ومديري التخطيط والمشروعات.

وتم استعراض نسب التنفيذ ومعدلات الأداء بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطرق بدائرة الوحدة المحلية، ومناقشة الموقف التنفيذي لأعمال الرصف والتطوير ورفع الكفاءة، إلى جانب متابعة الإجراءات الخاصة بالتعاقدات ومراحل التنفيذ، مع التوجيه بالالتزام بالخطة الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات وفق المواصفات الفنية المطلوبة.