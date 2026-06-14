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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منى عبدالغني: احتفالية جماهيرية في الفان زون بالعاصمة الإدارية لمشاهدة مباراة مصر وبلجيكا

منى عبد الغني
منى عبد الغني
قسم الفن

أكدت الإعلامية منى عبدالغني أن شعار "شجع منتخب مصر" أصبح هو السائد خلال الفترة الحالية مع مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم، مشيرة إلى أن الجماهير تعيش حالة من الدعم والحماس قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب بلجيكا.

وقالت منى عبدالغني، خلال تقديم برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، على قناة "CBC"، إن مباراة الغد أمام بلجيكا تمثل أول اختبار حقيقي للفراعنة في كأس العالم، في ظل قوة المنافس وامتلاكه مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على صناعة الفارق في أي لحظة.

وأضافت أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن ركز خلال الأيام الماضية على إعداد اللاعبين بدنيا وفنيا، إلى جانب دراسة نقاط القوة والضعف في المنتخب البلجيكي، من أجل الوصول لأفضل جاهزية ممكنة قبل اللقاء.
 

وأشارت إلى أن منطقة الفان زون في العاصمة الإدارية الجديدة ستشهد تجمعا جماهيريا كبيرا لمتابعة المباراة على شاشات عرض ضخمة، في أجواء احتفالية وتشجيعية، متمنية أن يحقق المنتخب الوطني نتيجة إيجابية تسعد الجماهير وتدعم مشواره في البطولة، موضحة أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت إتاحة دعوات مجانية للجماهير لحضور ومشاهدة مباراة مصر وبلجيكا ضمن فعاليات كأس العالم عبر موقع "تذكرتي"، في إطار تنظيم الفان زون بالعاصمة الجديدة.
 

وشددت على أن الشركة دعت الراغبين في حضور المباراة إلى حجز الدعوات المجانية من خلال الموقع الرسمي لتذكرتي، مؤكدة أن الأولوية ستكون بأسبقية الحجز والوصول، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجماهير للاستمتاع بأجواء البطولة وتشجيع المنتخب من قلب العاصمة الإدارية الجديدة.
 

لعاصمة الإدارية لعاصمة الجديدة منتخب مصر

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