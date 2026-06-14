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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أدهم صالح: لم أتخيل يومًا تقديم دويتو مع والدي.. وأتمنى تكرار تجربة «ناقصك إيه»

أدهم مدحت صالح ووالده
أدهم مدحت صالح ووالده
تقى الجيزاوي

كشف الفنان أدهم مدحت صالح تفاصيل جديدة عن رحلته الفنية، مؤكدًا أن دخوله مجال الإعلام جاء بعد أن تلقى نصيحة بالاعتماد على مهنة مستقرة إلى جانب شغفه بالفن.


وأوضح أدهم، خلال تصريحات إذاعية، عبر إذاعة ميجا إف إم، أنه كان يرغب في دراسة الموسيقى بشكل أكاديمي، إلا أنه اتجه في النهاية إلى كلية الإعلام، وهو القرار الذي فتح أمامه أبوابًا جديدة في مجال الميديا، حيث عمل مراسلًا ومخرجًا، قبل أن يخوض تجربة تقديم البودكاست.


وتحدث نجل الفنان مدحت صالح عن تأثير والده في مشواره، مؤكدًا أن اسم والده كان داعمًا له في كثير من المواقف، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن رحلة مدحت صالح كانت أكثر صعوبة وتحديًا، معربًا عن فخره الكبير بما حققه من نجاحات على مدار سنوات طويلة.


وعن أبرز الأصوات التي أثرت فيه، قال أدهم إنه يحرص على الاستماع إلى أغاني عمرو دياب وتحليلها، كما يرتبط بشكل خاص بأعمال الفنان الراحل عامر منيب، متمنيًا أن يمتلك الإحساس والأسلوب الغنائي الذي كان يتميز به.


كما أبدى سعادته الكبيرة بأغنية «ناقصك إيه» التي جمعته بوالده، مؤكدًا أنها من أهم المحطات في مشواره الفني، خاصة أنه لم يكن يتوقع في يوم من الأيام أن يقدما دويتو غنائيًا معًا بسبب اختلاف الرؤى والأفكار الفنية بينهما.


وأضاف أنه يتمنى تكرار التجربة مجددًا مع مدحت صالح، بشرط أن يحمل العمل الجديد نفس القوة والنجاح الذي حققته أغنية «ناقصك إيه».


وأكد أدهم صالح أنه يتعامل مع خطواته الفنية بحذر شديد، ويفضل اختيار أعماله بعناية بعيدًا عن التسرع، مشيرًا إلى أنه لا يفكر حاليًا في الابتعاد عن مجال الإعلام، وأن اتخاذ مثل هذا القرار مرتبط بتحقيق نجاح أكبر في مشواره الغنائي.


واختتم حديثه بالإشارة إلى أن أغنية «من الآخر» تعد من أكثر الأعمال القريبة إلى قلبه بين الأغاني التي قدمها حتى الآن.

أدهم مدحت صالح مدحت صالح عمرو دياب عامر منيب أغنية «ناقصك إيه»

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