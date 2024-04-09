ابن مدحت صالح يعود للغناء .. تفاصيل

قرر أدهم مدحت صالح أن يطرح عددا من الأغنيات على طريقة السنجل خلال الفترة المقبلة، وسيبدأ بطرح أغنية جديدة بالتعاون مع شركة "مزيكا"، تحمل اسم "م الآخر"، وهى أغنية lyrics video من كلمات ياسين جمال، وألحان علي شعبان، وتوزيع و ميكس و ماستر نديم الشاعري.

وياتى طرح أدهم مدحت صالح لاغاني جديد بعد فترة من الغياب عن الساحة الفنية.







وكان آخر ظهور للفنان ادهم مدحت صالح فى عزاء والدته ليلى صديق.

اختتمت دار الأوبرا المصرية برئاسة د. لمياء زايد فعاليات سهراتها الرمضانية، أمس بحفل جماهيري ضخم، رفع لافتة كامل العدد، للمطرب مدحت صالح، على خشبة المسرح الكبير.

وعلى مدار ساعتين غنى النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر نخبة من أعماله الشهيرة إلى جانب مختارات من مؤلفات التراث كان منها زي ما هي حبها، السهرة تحلى، بحبك كل ما تطلع شمس، أنا مش بعيد، يتقال، محبتك جنون، شبكوا ايديكوا، حبيبي يا عاشق، باسم الحب، بحلم على قدى، وعدى، أنت الحب، المليونيرات، حمايا العزيز، شوف يا قلبي، أي دمعة حزن لا، واختتك الحفلة بأغنية ابن مصر.