5 ملايين دولار.. أمير هشام يكشف عن طلب فيستون مايلي للانتقال للأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن فيستون مايلي مهاجم بيراميدز، موجود ضمن الحسابات في النادي الأهلي لكن ليس كأولوية بالطبع، مشيرًا إلى أن أحد وكلاء اللاعبين المحسوبين على النادي تواصل مع اللاعب ووكلائه.

وقال أمير هشام عبر تصريحات إذاعيه : الوكيل أبلغ فيستون مايلي برغبة الأهلي في ضمه، وتم سؤاله عن مصيره مع بيراميدز وعرض عليه فكرة اللعب للقلعة الحمراء.

وأضاف: اللاعب أكد أنه لم يصل إلى اتفاق مع بيراميدز للتجديد حتى الآن، ووجهته القادمة سوف يحسمها الجانب المالي لأنه سيكون أهم تعاقد في مسيرته مع بلوغه الـ33 عاما.

وواصل: اللاعب ابلغ المفاوض الذي حسم للأهلي صفقات كبيرة قبل بداية الموسم الحالي أنه سعيد في مصر وإذا كان الأهلي موافق على منحه 5 مليون دولار في موسمين فأنه يرحب بالانضمام للفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي.