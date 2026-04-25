بعد أيام قليلة.. موعد صرف معاشات مايو 2026.. الرابط وخطوات الاستعلام

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لصرف معاشات شهر مايو 2026 خلال الأيام القليلة المقبلة، لأصحاب المعاشات والمستحقين البالغ عددهم قرابة 11.5 مليون مواطن، مع الحرص على تسهيل إجراءات الصرف وتوفير جميع الوسائل التي تضمن حصول المستحقين على مستحقاتهم بسهولة ويسر.

موعد وأماكن صرف معاشات شهر مايو 2026

أوضحت هيئة التأمينات، أن معاشات شهر مايو ستُصرف اعتبارًا من يوم 1 من الشهر ذاته وتستمر حتى نهاية الشهر، لضمان وصول المستحقات إلى جميع أصحاب المعاشات دون ضغط أو تزاحم على منافذ الخدمة.

ولفتت إلى أن صرف المعاشات سيكون من خلال: «ماكينات الصراف الآلي ATM، فروع البنوك، مكاتب البريد، المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول لمن يفضلون المعاملات الرقمية».

وأكدت استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان انسيابية عمليات الصرف وتوفير السيولة النقدية الكافية بجميع منافذ الخدمة على مستوى الجمهورية، لتجنب أي زحام أو تأخير في استلام المستحقات.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2026

- زيارة موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- اضغط على أيقونة صاحب معاش.

- اختيار أيقونة الخدمات التأمينية للاستعلام عن المعاشات.



- اضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- اضغط على أيقونة استعلام، تظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

تفاصيل زيادات المعاشات

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الزيادة السنوية للمعاشات تُطبق بانتظام في الأول من يوليو من كل عام، وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينظم آلية صرف الزيادات الدورية للمستفيدين، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الزيادة إلى 15% كحد أقصى، على أن يتم صرفها مع معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.



وأشارت الهيئة إلى أنها تُجري حاليًا الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة الجديدة للعام الحالي، بما يضمن الحفاظ على التوازن المالي واستدامة نظام التأمينات الاجتماعية، لافتة إلى أنه سيتم إعلان النسبة النهائية فور الانتهاء من هذه الدراسات واعتمادها رسميًا.

كما شددت على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق أصحاب المعاشات، مع مراعاة الأبعاد المالية للنظام التأميني، على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل للرأي العام قبل موعد تطبيق الزيادة في يوليو المقبل.