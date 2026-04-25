ماذا قال الرئيس السيسي عن السادات في ذكري تحرير سيناء ؟
الرئيس السيسي: أجدد العهد أمام الله وأمامكم على مواصلة العمل بكل إخلاص وتفان لحماية الوطن
اللواء خالد مجاور: سيناء شهدت طفرة تنموية شاملة غير مسبوقة في كل القطاعات
صلاح على أعتاب معادلة رقم رونالدو في مواجهة ليفربول وكريستال بالاس
بسبب خداع نتنياهو.. مظاهرات إسرائيلية أمام منزل السفير الأمريكي بتل أبيب
بعد أيام قليلة.. موعد صرف معاشات مايو 2026.. الرابط وخطوات الاستعلام
8 أنبياء مروا على أرض سيناء .. الأزهر للفتوى يوضح من هم؟
الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء: مصر لا تفرط في ذرة من ترابها
نهاية حرامي الجامع.. قرار عاجل ضد عاطل سرق 3 مراوح من مسجد
13 مترا تحت الأرض.. العثور على قنبلة مدمرة للتحصينات بمحافظة يزد الإيرانية
52.88 جنيها للبيع.. استقرار الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم السبت
أسعار الذهب اليوم السبت 25 أبريل.. وعيار 21 يسجل 6970 جنيها
أصحاب المعاشات
خالد يوسف

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لصرف معاشات شهر مايو 2026 خلال الأيام القليلة المقبلة، لأصحاب المعاشات والمستحقين البالغ عددهم قرابة 11.5 مليون مواطن، مع الحرص على تسهيل إجراءات الصرف وتوفير جميع الوسائل التي تضمن حصول المستحقين على مستحقاتهم بسهولة ويسر.

موعد وأماكن صرف معاشات شهر مايو 2026

أوضحت هيئة التأمينات، أن معاشات شهر مايو ستُصرف اعتبارًا من يوم 1 من الشهر ذاته وتستمر حتى نهاية الشهر، لضمان وصول المستحقات إلى جميع أصحاب المعاشات دون ضغط أو تزاحم على منافذ الخدمة. 

ولفتت إلى أن صرف المعاشات سيكون من خلال: «ماكينات الصراف الآلي ATM، فروع البنوك، مكاتب البريد، المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول لمن يفضلون المعاملات الرقمية».

وأكدت استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان انسيابية عمليات الصرف وتوفير السيولة النقدية الكافية بجميع منافذ الخدمة على مستوى الجمهورية، لتجنب أي زحام أو تأخير في استلام المستحقات.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2026

- زيارة موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالضغط هــــنا.
- اضغط على أيقونة صاحب معاش.

- اختيار أيقونة الخدمات التأمينية للاستعلام عن المعاشات.


- اضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- اضغط على أيقونة استعلام، تظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

تفاصيل زيادات المعاشات

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الزيادة السنوية للمعاشات تُطبق بانتظام في الأول من يوليو من كل عام، وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينظم آلية صرف الزيادات الدورية للمستفيدين، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الزيادة إلى 15% كحد أقصى، على أن يتم صرفها مع معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.


وأشارت الهيئة إلى أنها تُجري حاليًا الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة الجديدة للعام الحالي، بما يضمن الحفاظ على التوازن المالي واستدامة نظام التأمينات الاجتماعية، لافتة إلى أنه سيتم إعلان النسبة النهائية فور الانتهاء من هذه الدراسات واعتمادها رسميًا.
كما شددت على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق أصحاب المعاشات، مع مراعاة الأبعاد المالية للنظام التأميني، على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل للرأي العام قبل موعد تطبيق الزيادة في يوليو المقبل.

معاشات شهر مايو 2026 الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أصحاب المعاشات 115 مليون مواطن إجراءات الصرف

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي في مصر

المتهمين

تمثال فرعونى كبير .. ضبط 5 أشخاص عثروا على أثار داخل أرض بالبدرشين

ارشيفية

رائحة كريهة تكشف عن مقتل سيدة وابنتها بالمنيب.. وأصابع الاتهام تشير للزوج

مسلم وطليقته

مسلم ينشر مستندات نفقة ابنه: بدفع 180 ألف كل 5 شهور

مركز احتجاز المهاجرين في تكساس

300 يوما خلف القضبان.. قاضٍ أمريكي يفرج عن أم مصرية وأبنائها الخمسة بعد احتجازهم في تكساس

خوان بيزيرا

خوان بيزيرا مهدد بالإيقاف قبل مواجهة الأهلي في قمة الدوري .. ما السبب؟

بيراميدز

بيراميدز يستعد لمواجهة الأهلي في غياب 7 لاعبين قبل قمة الدوري

مادورو و زوجته أثناء اعتقاله

قمار بمعلومات سرية.. جندي أمريكي يراهن على اعتقال مادور بـ 400 مليون دولار

غارات إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا منصات لحزب الله في جنوب لبنان

إيران

التلفزيون الإيراني: استئناف الرحلات الجوية الدولية من مطار الخميني

صورة أرشيفية

اعتذار متأخر.. هل تتحمل شركات الذكاء الاصطناعي مسؤولية الدم في كندا؟

بالصور

بعد إثارته الجدل.. هل محلي الأسبارتام الشهير يسبب السرطان؟

3 عادات يومية تدمر الجسم ببطء.. أخطر سلوكيات تهدد صحتك

متاعب مزعجة في الهضم.. هذا الألم إنذار يكشف متلازمة القولون العصبي

تحويل الأرز العادي لوجبة فخمة في 10 دقائق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد