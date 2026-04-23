لا صحة لتعطل "السيستم".. التأمينات تؤكد انتظام صرف معاشات شهر مايو في موعدها

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انتظام صرف المعاشات دون أي توقف، نافية ما يُتداول بشأن تعطل سيستم المعاشات، ومشددة على أن صرف معاشات شهر أبريل تم في مواعيده المقررة، على أن يتم صرف معاشات شهر مايو اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر وفقًا للقانون.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أن منظومة التحول الرقمي تم إطلاقها اعتبارًا من 24 فبراير 2026، بعد الانتهاء من كافة الاختبارات الفنية، وتدريب العاملين، والتشغيل التجريبي التدريجي على مدار عام ونصف قبل التشغيل الفعلي، مشيرة إلى أن ما يُثار يرتبط بوجود بطء نسبي في أداء بعض الخدمات، وليس أعطالًا بالمنظومة.

وأضافت أن الأنظمة الرقمية الكبرى، التي تتسم بضخامة حجم البيانات وعدد المتعاملين، قد تشهد بعض التحديات في المراحل الأولى من الإطلاق، إلى أن يستقر العمل وفقًا لدورة التشغيل الجديدة، مؤكدة أن العمل جارٍ على مدار الساعة بالتنسيق مع الشركة المنفذة واستشاري المشروع ومركز البيانات لضمان استقرار المنظومة في أسرع وقت.

وأكدت الهيئة في هذا السياق عددًا من الحقائق، أبرزها:

- عدم وجود أعطال بالمنظومة، وإنما يوجد بطء نسبي في أداء بعض الخدمات، وليس جميعها، وجارٍ العمل على تلافيه بشكل عاجل.

- انتظام صرف المعاشات دون توقف، حيث تم صرف معاشات شهر أبريل في مواعيدها، على أن يتم صرف معاشات شهر مايو في الموعد القانوني.

- بالنسبة لحالات الاستحقاق الجديدة، سيتم صرف المعاشات والمكافآت تباعًا بدءًا من الأسبوع المقبل، مع إخطار أصحاب الشأن عبر رسائل نصية.

وأشارت الهيئة إلى أن منظومة التحول الرقمي توفر عددًا من المزايا التي تستهدف تحسين جودة الخدمات التأمينية، من بينها إتاحة الحصول على الخدمة من أي مكتب تأمينات على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي للملف، وتعزيز حوكمة الإجراءات، وإحكام الرقابة على دورة العمل، فضلًا عن التوسع في تقديم الخدمات الرقمية دون الحاجة إلى التوجه لمقار الهيئة، تمهيدًا لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات التأمينية.

واختتمت الهيئة بيانها بتوجيه الشكر لجمهور المتعاملين معها على تفهمهم، مؤكدة أن البطء الحالي في بعض الخدمات مؤقت، ويجري العمل على إنهائه في أقرب وقت.