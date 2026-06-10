حزب الليكود: نتنياهو يترشح للانتخابات القادمة وسيفوز

أصدر حزب الليكود الإسرائيلي بيان مقتضب، جاء فيه إن رئيس الوزراء نتنياهو سيترشح في الانتخابات المقبلة، وسيفوز.

و جاء ذلك كرد من الحزب الإسرائيلي على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي شكك فيها بمستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السياسي.



وكان الهدف من هذا الرد السريع هو نفي الشائعات التي ترددت في الساحة السياسية الإسرائيلية، والتي انطلقت بعد المقابلة التي أجراها ترامب مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.



في تلك المقابلة، وصف الرئيس الأمريكي نتنياهو بأنه "رئيس وزراء في زمن الحرب"، ولكنه ترك علامة استفهام كبيرة حول مستقبله السياسي، حيث قال: "إنه سؤال مفتوح ما إذا كان نتنياهو سيترشح لإعادة الانتخاب، وما إذا كان بيبي يريد الاستمرار أصلا".

وتابع ترامب قائلا: "لا أعرف، لقد كانت لديه مسيرة مذهلة. هل يريد الاستمرار؟ قريبا جدا سنفوز بالحرب بطريقة أو بأخرى، لا بأس، تماما كما أنا رئيس في زمن الحرب".