سقوط 16 قتـ..يلا وعدد من الجرحى بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على جنوب لبنان حيث أسفر القصف منذ صباح اليوم عن سقوط 16 قتـ..يلا وعدد من الجرحى في مناطق متفرقة.

شهدت بلدة دير قانون النهر جنوب لبنان غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، كما استهدفت غارات أخرى بلدة طيردبا في قضاء صور، مما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين، وذلك في حصيلة أولية.

و شملت الغارات الإسرائيلية بلدة الغسانية وبلدة صريفا، بالإضافة إلى بلدة المجادل في قضاء صور والتي استهدفتها طائرة مسيرة إسرائيلية، وبلدة أنصارية التي تعرضت لغارتين منفصلتين.

ونفذ الطيران الإسرائيلي أربع غارات متتالية استهدفت بلدة طيردبا وحدها، كما تعرضت بلدة حومين الفوقا في قضاء النبطية لغارة جوية.

كما اختطفت قوة إسرائيلية موظفين اثنين من بلدية كفرشوبا في القطاع الشرقي جنوب لبنان، وذلك أثناء قيامهما بتشغيل محطة مياه في خراج البلدة.